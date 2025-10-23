El caso de los amaños en el fútbol extremeño, en su recta final nueve años después con 30 investigados

Nueve años después que este diario destapara el escándalo de las apuestas y los amaños de partidos en la Tercera extremeña en el que se vieron involucrados futbolistas de la región, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zafra sigue con la instrucción de un caso que se encuentra en su fase final. Es la antesala del juicio oral, en el que alrededor de 30 investigados declararán acusados de estafa y corrupción de negocios.

Del 13 de septiembre de 2016 hasta ahora han sido muchos los declarantes, miles de folios escritos y multitud de derivaciones que tuvo alcance nacional por las diferentes ramificaciones que adquirió. La investigación, que inició la Federación Extremeña de Fútbol, causó un gran impacto y generó todo tipo de comentarios, aunque públicamente ninguno de los protagonistas quiso hablar de escándalo. Incluso hubo derivaciones nacionales, con detenidos.

Operación Pizarro

El asunto adquirió índole nacional y todo se ‘trasladó’ a Extremadura. En torno a esta causa, enmarcada en la denominada Operación Pizarro que investigó apuestas deportivas realizadas sobre encuentros de Segunda División B y Tercera División a raíz de las informaciones publicadas, se llevaron a cabo 31 detenciones en diferentes puntos del país.

La Fiscalía de Badajoz solicitó entonces en al juzgado de Zafra, donde declararon los detenidos, que “abra un procedimiento judicial a la vista de la investigación llevada a cabo de la que se desprende que pudieran haberse producido amaños de partidos de fútbol en la Tercera División extremeña en relación con las apuestas deportivas”. Según el escrito remitido por el fiscal instructor, Agustín Manzano González,”deben incoarse diligencias previas para la”averiguación y esclarecimiento de los hechos, los cuales pudieran ser constitutivos de un delito de estafa-corrupción de negocios en la modalidad de alteración de las apuestas deportivas a las casa de apuestas tipificados en al artículo 286 bis apartados 2 y 4 del vigente Código Penal.

En la información publicada por este diario, indicaba la Fiscalía que la Federación Extremeña de Fútbol investigaba presuntos amaños de partidos “en la Tercera División a tenor de las informaciones recibidas por algunos clubes”. El 'arreglo' de partidos tenía como posibles”protagonistas a futbolistas, fundamentalmente, aunque también se indicaba que”pudieran estar involucradas otras personas”.

Un ejemplo en Copa Federación

Hubo casos concretos como el que la Fiscalía particularizó en su escrito. En las diligencias de investigación practicadas aparece que en los partidos de futbol celebrados los días 7, 14 y 21 de agosto de 2016 “entre el Unión Deportiva Fuente de Cantos y el Jerez Club de Futbol, el primero, entre el Club Deportivo Don Benito y el Club Deportivo Badajoz, el segundo, y entre el Jerez Club de Futbol y el Club Deportivo Badajoz, el tercero, algunos jugadores que participaron en tales partidos, pese a tenerlo prohibido, y personas directamente relacionadas con ellos, incluido uno de los cuales regenta un negocio de apuestas de este tipo, realizaron apuestas a través de casas de apuestas dedicadas a ello y se ha acreditado que en el primero de los partidos aludidos se obtuvo por uno de los jugadores de la plantilla del Jerez Club Deportivo ganancias próximas a 5.000 euros a través de apuestas realizadas en dos casas de apuestas deportivas en la modalidad de superar el número de córners una cifra determinada”.

Del mismo modo, “hay indicios racionales de que en fecha no exactamente concretada pero en todo caso en los días inmediatamente anteriores al 21 de agosto de 2016 un varón, de iniciales D. A H C, mayor de edad y cuya Hoja Histórico Penal no consta, llamó por teléfono a uno de los jugadores del club local de los que iban a celebrar el partido, semifinal de la Copa Federación, para interesarse sobre si era posible “hacer córners” en tal partido próximo a celebrar y tras insistirle por mensajes de Whatsapp para que se vieran en la ciudad de Zafra, en el bar El Metro de dicha localidad, donde radica la casa de apuestas Sportium, se reunió con mentado jugador en uno de los días previos al partido y le pidió que hablara con sus compañeros del Jerez Club de Futbol para “amañar” el tema de los córners en mentado partido ofreciéndole 3.000 euros a cambio de ello sin que se enterase el capitán, ante lo cual el jugador indicado abandonó el local.

Todo ello, decía la Fiscalía, podrían ser delitos que pudieran ser tipificados conforme al artículo 286 bis apartados 2 y 4 del vigente Código Penal. “Por todo ello, y teniendo en consideración que éste último hecho tuvo lugar en Zafra, requiere la apertura de diligencias”. Nueve años después, el caso está en el aire.

Libertad provisional

En 2018, dentro de la Operación Pizarro, el juzgado segedano decidió fijar libertad provisional bajo fianza para el extremeño Iván Moreno y el vasco Jonan García, los dos exfutbolistas que estaban en prisión desde el pasado mes de febrero por su presunta relación con el amaño de partidos de fútbol y apuestas ilegales y considerados como ‘cabecillas’ de la trama, que tuvo carácter nacional. La juez, a petición del Ministerio Fiscal, decidió establecer la libertad provisional para ambos bajo la imposición de fianzas de 3.000 y 6.000 euros respectivamente, que han sido abonadas por los imputados para salir de la cárcel de Badajoz.

«La causa continúa en situación de secreto del sumario y siguen al respecto las oportunas investigaciones policiales y judiciales», añade la Fiscalía. Y desde entonces, hasta ahora, con una instrucción que se ha prolongado en el tiempo.