«Espero cariño en el recibimiento del Multiusos, fue lo que viví en Cáceres»

El que fuera técnico del Cáceres Patrimonio de la Humanidad la pasada temporada regresa al Multiusos este domingo con muchos recuerdos sobre el parquet.

¿Qué tal se encuentra?

Muy contento por esta nueva etapa en Sevilla. Fueron días, sobre todo antes de mi llegada aquí, de mucho ajetreo, porque yo realmente me iba a entrenar a Indonesia y, casualidades de la vida, pedí retrasar un día mi incorporación por un tema familiar. Salió entonces esta opción aquí y me lo pensé dos veces. Este es un proyecto importante, con mucha exigencia.

¿El del domingo es entonces un partido especial?

Desde luego no es un partido cualquiera por la parte sentimental. En Cáceres me sentí muy querido por el entorno. En los ocho meses que estuve allí viví cosas muy bonitas. Creo que conseguimos revivir una pequeña llama de ese sentimiento que hay por el baloncesto, porque uno de los objetivos era enganchar a la gente y lo fuimos logrando. Lástima en lo deportivo no lograr la guinda del pastel y también por cómo fue la salida.

¿Y cómo fue?

Para mí, evidentemente, fue algo duro y inesperado, ya lo dije en su momento. No tenía la sensación de estar construyendo algo a tan corto plazo. Pero acepto las decisiones del deporte profesional. Ahora prefiero pensar en las muchas cosas que he dejado en Cáceres. La gente es lo que me llevo para siempre.

¿Cómo llega su equipo?

No hemos podido contar con toda la plantilla al completo y hemos sufrido las lesiones de Josep Franch y Nolan Bertain, esta mucho más grave. Me hizo revivir la sensación de la temporada pasada con Erikas Kalinicenko. El equipo se está construyendo cuando realmente tiene que competir y es una de las cosas que nos pasó el pasado fin de semana ante el Coto Córdoba, que está muy rodado y mostró más madurez. Ya sabemos de qué va esto: en octubre no se gana nada y lo importante es llegar como toca a final de temporada.

¿Se le exige ascender?

La exigencia es máxima porque el club quiere estar lo más arriba posible, aun sabiendo lo complicado que es subir a Primera FEB. En nuestro grupo hay equipos muy potentes y todo va a estar más abierto que la pasada temporada con más aspirantes que tienen equipazos: Valladolid, Biele, Morón, el propio Cáceres...

Jacinto Carbajal, a la derecha, escuchando las instrucciones de Adriá Alonso esta última temporada en el Multiusos. / Carlos Gil

¿Cómo ve a Cáceres?

Hay que tener mucha paciencia con el equipo y sus resultados. Esto es muy largo. La plantilla es mucho más joven que la temporada pasada, con más físico y una figura dominante como la de Wildens Leveque que no la había. Jacinto [Carbajal] es un muy buen entrenador y hay que darle esa confianza porque también se la ha ganado. Es una liga donde muchas veces se destruye más que se construye y para destruir necesitas físico. Nuestra plantilla era de construir baloncesto, pero demostramos físico hasta la lesión de Erikas. Perdimos algún partido, como el primero ante la Cultural, porque no respetamos al rival, pero después en la segunda vuelta les dominamos físicamente. Luego también tuvimos alguna derrota tonta, como todos.

Pues llega con tres derrotas consecutivas...

Sí que pueden estar sintiendo un poquito de presión, pero al final son pequeños detalles. Contra la Cultural Leonesa tuvieron un mal día, pero en Ponferrada dominaron durante 30 minutos, lo que tiene muchísimo mérito. En la Copa ante Logrobasket sí que mentalmente les puede haber afectado. Les he dicho a mis chicos que eso les hace más peligrosos. Repito que a Cáceres se le tiene que dar tiempo para poder trabajar y ajustar cosas. Jacinto es gran entrenador, una muy buena persona, y se merece poder disfrutar de esta oportunidad.

Él ya ha declarado que ha contado con menos presupuesto que usted para hacer la plantilla...

No lo sé. Con tantos cambios que ha habido, tiene que ser por un tema económico. pero no es por eso por lo que él está en su puesto. Es una persona muy preparada y esta ocasión le tenía que llegar tarde o temprano. Por lo que el club expresa, la exigencia sigue siendo máxima.

¿Qué recibimiento espera?

Cariño por la gente que esté allí, porque es lo que sentí durante todo el año. Me hubiera gustado despedirme del Multiusos de otra manera, no con ese último partido de Huesca. Mucha gente me escribe y yo puedo gustar más o menos como entrenador, pero creo que soy buena persona. A los que ya no les gustaba el año pasado, les seguiré sin gustar, pero eso no me importa.

¿Le ha dado muchas vueltas a aquel ‘playoff’ por subir ante el Palmer?

Claro que sí. A un minuto y 50 segundos de la vuelta estábamos en Primera FEB. En la ida tuvimos seguramente los 20-22 mejores minutos que se vieron la temporada pasada en toda la SegundaFEB, lo digo con toda la humildad, pero también fue un partido en el que tuvimos dudas y seguramente fui el primero que pudo hacer las cosas mejor, pero así es esto. En Mallorca hicimos un esfuerzo sobrehumano por competir, pero nos pasó factura no tener la misma presencia que el rival por los problemas que arrastraba Edu Gatell. Lo acepto. Tan cerca y tan lejos...