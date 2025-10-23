El Mérida, a darle continuidad a la alegría ante el Pontevedra

La visita de la Ponferradina a Mérida es el encuentro que abre la novena jornada de liga del grupo 1 de la Primera Federación (19.00 horas). Se enfrenta uno de los mejores en casa contra uno de los mejores a domicilio, y los dos llegan de ganar: los emeritenses podrían enlazar dos partidos sumando por primera vez en la temporada, mientras que los bierzanos podrían acumular su tercera victoria consecutiva pues llegan de ganar en Talavera y de vencer en casa al Zamora.

Ambos equipos encaran una semana de tres partidos, pues ambos tienen cita copera a mediados de la próxima semana. Pero los respectivos entrenadores, Fran Beltrán por parte local y Fernando Estévez por la visitante, sostienen que no les afecta para preparar este encuentro.

Por todo esto concluía que «creo que será una semana en la que participarán casi todos los jugadores de la plantilla». En este sentido, cabe destacar que, de momento, los cambios en el once titular han sido muy pocos, prácticamente los obligados por lesión. Sin embargo, según el preparador, «se están reduciendo las distancias» entre titulares y suplentes, lo cual «nos viene muy bien» ahora que se aprieta el calendario. A las bajas de Pipe y Miki Muñoz se une la de Artola.

En relación con lo que indicaba el técnico y a pesar de que las bajas son las mismas, «estoy convencido de que no voy a repetir alineación, a corto plazo no vamos a hacer seis o siete cambios, pero la semana pasada ya había miembros del staff que lo pensaban y en esta lo he visto clarísimo». La evolución del plantel, principalmente de los que menos están jugando, era explicada por el técnico en los siguientes términos: «hay jugadores que es la primera vez que están en España, otros la primera que compiten en Primera Federación, incluso, los más jóvenes podían sentirse algo por debajo en el nivel de exigencia, fruto de eso, hay algo de nerviosismo, creo que todo el mundo está siendo cada vez más estable y está rindiendo cada vez mejor». Uno de esos futbolistas podría ser Rui Gomes pues «queda muy poco para ver una buena versión, y creo que tiene nivel para desequilibrar los partidos. Está destinado, si él quiere, a ser un jugador importante en lo que resta de temporada».

La plantilla romana encara este importante partido con «mucha ambición y alerta porque jugamos ante un gran equipo. También con mucha ilusión por darle continuidad a los resultados», lo cual se toma como un «reto», al igual que ser capaces de «empatar los partidos que podamos perder. Entonces, tenemos mucho margen de crecimiento».

El rival

A la Ponferradina la definía el preparador emeritense como «un buen equipo, que propone un tipo de partido complejo». Entendía que para ganar el encuentro «el balón parado va a ser muy determinante».

El rival también podría dormir en los puestos altos si gana, lo cual demuestra para su entrenador que «es una realidad» que la categoría esté así de igualada, y añade que «creo que va a ser una constante. Ya lo hubo el año pasado y creo va a ser complicado que alguien se despegue pronto. Así que la diferencia las marca los pequeños detalles», indicaba Estévez, quien no podrá contar con Vicente Esquerdo.

Sobre el Mérida indicaba que «tiene una buena plantilla y un entrenador con experiencia. Conozco bastante bien cómo funciona el club porque soy muy amigo de Sergi Guilló, entrenador saliente, sé que es un club serio y exigente, también he jugado allí y sé que es un campo complicado, por eso no me extraña los números que tienen en casa». Quiso reseñar que «el año pasado solo perdieron un partido en casa, fueron de los mejores locales», con lo cual, concluía que el encuentro es «una buena prueba para testar la teórica mejora que está teniendo el equipo, no hay partido fácil en esta categoría y este rival no lo va a ser».