Automovilismo
Paco Montes y David Collado, a por el título a Cataluña
Los extremeños tienen opciones de ganar la Dacia Sandero Eco Cup del Supercampeonato de España de Rallyes si se imponen este fin de semana en el prestigioso RallyRACC
Después de la sensacional victoria en Granada, a la que se suma un segundo puesto en Galicia, la dupla conformada por el piloto Paco Montes y su copiloto David Collado, participará este fin de semana en el RallyRACC Catalunya Costa Daurada, cita con la que se cierra la competición monomarca Dacia Sandero Eco Cup.
La cita, perteneciente al Supercampeonato de España de Rallyes celebraba en la noche de este jueves en Salou el reconocimiento del tramo urbano. Este viernes 24 de octubre, en la vertiente vespertina se dará la salida a la primera etapa de competición en el Paseo Jaume I de la localidad catalana.
El sábado, mientras tanto, se disputará la segunda etapa de competición desde primera hora de la mañana para una carrera que concluirá el domingo a partir de las 16.00 horas.
Casi mil kilómetros
La gran nómina de participantes en la cita realizará un recorrido total de más de 980 kilómetros, de los cuales 171,98 serán cronometrados, repartidos en siete secciones y dos etapas.
Los extremeños se encuentran a dos puntos de los líderes, Tomás Llinares y Nerea Cantón, y eso por eso, argumentan, «que acudimos a la última cita del año con la evidente intención de ponérselo difícil a nuestros rivales, nos jugamos la victoria. Saldremos a darlo todo, a la espera de que nos respete la mecánica y poder conseguir la victoria en una prueba tan mítica como es esta».
Ayuda
El respaldo de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, junto con los patrocinadores, entre ellos las firmas Desguaces y Hierros Díaz, Mapfre Piornal y el centro de Peluquería y Estética, María Montes, «son claves para nosotros. A todos ellos queremos darles las gracias un año más, como vienen haciendo desde 2017 en nuestras incursiones en el nacional», comentaba el piloto placentino, que espera que el esfuerzo merezca la pena en este fin de semana que puede ser histórico para el automovilismo si es que consigue el título.
De todas formas, la temporada no puede ser calificada de otra manera que de muy buena, aunque se quiere poner la guinda del título en tierras catalanas. Por eso van a luchar duramente los pilotos extremeños, que están confiados en sus fuerzas, que sin duda van a poner en liza para conseguir el objetivo que se han marcado.n
