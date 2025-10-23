Sanvi, el 'hombre tranquilo' del Cacereño

Visto el escenario de unos meses después, acertó Luismi Álvarez, exentrenador placentino del Llerenense,cuando el pasado 24 de febrero afirmó en este diario de él que “es un futbolista de superior categoría; y creo que lo será”. Dicho y hecho: el destinatario de ese elogioso pronóstico, Iker San Vicente Marquínez, ‘Sanvi’ (Pamplona, 3 de abril de 2001), entonces jugador de Segunda Federación, ya lo es de Primera tras subir con el Cacereño. “Lo leí, sí. Fueron palabras bonitas que él me dedicó”, agradece el protagonista.

“Varios compañeros del Cacereño me estuvieron haciendo la broma durante unas semanas de que si era jugador de superior categoría, pero no sé qué decir. Con Luismi tuve un año muy bueno en el Llerenense y venía de un par de temporadas no tan buenas, no rindiendo lo que debería. Me vino bien esta temporada para poder venir aquí y rendir estos dos años”, manifiesta el futbolista con voz tímida, pero una seguridad absoluta en sus convicciones.

Sanvi cabecea durante el Cacereño-Tenerife. / Javier Vaz

El defensa navarro consolidó en los últimos meses su condición de titular en el Cacereño antes del ascenso del 30 de mayo, en el que fue pieza clave. Luismi iba más allá, hablaba de condiciones. En su año como técnico en el equipo de la Campiña Sur había percibido en Sanvi una ascendencia especial en su modesto equipo, en el que fue referente por su contundencia atrás y su elegante y solvente salida de balón.

Nombres propios

¿Quién es Sanvi? En realidad, el del joven navaerro es un caso especial: pocos pueden decir que han jugado en las canteras de Osasuna, Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Ha compartido vestuario con Ansu Fati, Balde o Nico Williams, “con los que flipaba; me veía que me costaba porque iban a otro ritmo, a otro nivel”, asume. ‘Not bad’, que diría alguien de su edad. En realidad este futbolista es un tipo de presencia física contundente, pero tranquilo, humilde y que, aparte del fútbol, estudia un grado superior de Nutrición. Y, además, vive en Cáceres muy feliz en su club y con un vestuario “muy bueno, como el del año pasado, de muy buen rollo todo el mundo, con risas y tal, de gente muy joven”.

El central dice que no triunfó en los grandes clubs citados “porque las canteras son un poco diferentes a lo que es el fútbol. Es una burbuja. He estado muy agusto, pero te crees más de lo que eres”. Después de destacar como niño en Osasuna, con 16 años estuvo en el Barça dos años y luego tres en Bilbao, dar un bajón en su perfil y después irse al Logroñés antes de llegar a Extremadura. “Dije: me la voy a jugar más lejos de mi casa, estuve a gusto y aquí sigo”, dice distendidamente en la sede de este diario.

“Siempre piensas en jugar más arriba. Hace cuatro o cinco años podías pensar que sí, que estás ahí como me pasó a mí en el Athletic. Estás a un paso. Después no se te da la oportunidad y es una realidad. Que o no tienes las condiciones o no vales, pero estos dos años en Cáceres me han servido como para remontar el vuelo”, cuenta. La meta personal es otra. “Asentarme en la Primera Federación y si se puede ir dando pasitos y jugar más arriba en el futuro se verá”, acota alguien que, luciendo la camiseta del CPC, se reencontró hace unas semanas con Imanol de la Sota, entrenador del Barakaldo, su técnico en el juvenil del Athletic. De él guarda gran recuerdo “ya que se me dio mucha confianza y jugué bastante”.

Un navarro atípico

No es muy normal esa condición de futbolista de buen manejo de pelota en un central, algo que coincide con su personalidad. “Soy una persona tranquila. Estoy acostumbrado a practicar ese fútbol. Soy diferente. Hay gente que me dice que soy un navarro falso. También los dos años que estuve en Barcelona me ayudaron mucho en esa salida de balón”.

Renovó por el Cacereño con aparente facilidad. ¿Tuvo alguna duda por otras ofertas?, se le cuestiona. “Tuve un año bastante mejor de lo que podía esperar. Me costó entrar y pensé que el año se me podía hacer largo. Luego tuve confianza y minutos. En la ciudad también estuve muy bien”. La respuesta denota una adaptación perfecta. “No lo tenía claro porque en el fútbol muchas veces ocurre que parece que te vas a quedar y pasa la pretemporada y pasan cosas. Tenía claro que en el Cacereño estaba agusto y había disfrutado y quería la nueva categoría y aprovecharla”.

“Ese día, disfruté el ascenso con mis compañeros, pero también pudieron venir mis padres, mi hermana y todos mis amigos, que vinieron”, dice sobre el 30 de mayo y el ascenso y lo que él se puede quedar.

Sanvi, abajo, con sus amigos el día del ascenso. / Cedida

Superados los problemas de espalda

Este año está ya asentado, también como el pasado, superado un mal inicio. Ha superado ya los problemas en la espalda que le impidieron estar en pretemporada. “A la que hacía un poco más de esfuerzo recaía, pero ya estoy bien después de mucho trabajo diario con el readaptador y el fisio”.

Y esta temporada, ¿a qué puede aspirar el Cacereño de Julio Cobos? Sanvi no se aparta del guión. “El objetivo claramente es la salvación. Es una temporada complicada y lo sabemos. Es un grupo difícil y somos muy parejos. El otro día estábamos el 19 con 7 puntos y ganamos y adelantamos ocho puestos, pero si te fijas hay una diferencia pequeña entre casi todos”, agrega el pamplonica.

¿Y cuando el fútbol se acabe? Todavía no está claro: ¿nutricionista? Es algo que le apasiona, “me fascina”, está claro, pero también tiene claro que “me gustaría cualquier cosa relacionada con el fútbol”. ¿Entrenador? También hay esa opción y para ello se está preparando. De momento disfruta con el balón pegado al pie.

“Me gustaría estar cerca de casa y, si es en Osasuna, mejor que mejor”. Es un sueño de Sanvi. ¿Será una realidad? De momento goza en el decano extremeño. O, mejor, el hombre tranquilo se cuida y piensa en el Ourense, como buen profesional.