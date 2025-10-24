El Arroyo visita al Covadonga con ganas de llevarse los tres puntos

El Extremadura Arroyo afrontará este sábado, a partir de las 17.00 horas, en el Pabellón Braulio García de Gijón, el partido correspondiente a la cuarta jornada el grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al RGC Covadonga, un encuentro que el equipo extremeño disputará con la intención de llevarse los tres puntos en juego.

Tras la dolorosa derrota ante el CV Torrelavega, la formación arroyana ha decidido pasar página y tras una buena semana de entrenamientos llega al enfrentamiento con el cuadro asturiano con un buen nivel de confianza.

Acerca del adversario, el técnico de la escuadra de Arroyo de la Luz, Pablo Alonso, ha afirmado que se trata de un equipo joven, «que no ha tenido mucha suerte en el inicio liguero, pero que poco a poco va haciendo bien las cosas».

Entre las jugadoras que componen su plantilla, Alonso ha destacado la aportación de Lucía Toimil, «recién salía de la selección permanente», y de Sara García, «que lleva las riendas de la anotación».

«Llegamos al partido teniendo las cosas claras, con ganas de llevarnos los tres puntos», ha concluido.