El Cacereño impone la «confianza cero» ante un Ourense herido

El Príncipe Felipe vuelve a latir este sábado (16.15 horas) con un partido que mide el crecimiento reciente del Cacereño y la necesidad acuciante del Ourense en la novena jornada del grupo 1 de Primera Federación. Llega la cita en un momento anímico favorable para el equipo de Julio Cobos, que se ganó un crédito importante con el 1-3 en Lezama ante el Bilbao Athletic, pero sin margen para la autocomplacencia. «Confianza cero», repite el entrenador, empeñado en que la victoria sea punto de partida y no de llegada. Ese marco mental es parte del plan: correr, pelear, respetar al rival y no dar por descontado nada en una categoría que castiga cualquier relajación. El Ourense, recuerda Cobos, «genera mucho más de lo que marca su clasificación», una advertencia para no fiar el resultado a las inercias.

El saque de honor lo hará el excapitán verde Álvaro Clausí, que este viernes asistirá a la inauguración de la nueva sede de la Peña Luis Fernández. Los de arriba del to, un acto al que también asistirá el presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez.

El relato verde del último mes habla de un equipo cada vez más reconocible, capaz de competir en escenarios distintos y de corregir sobre la marcha. Aun así, el propio técnico asume que hay tareas pendientes: cerrar mejor la portería sin perder filo arriba y administrar con cabeza una semana de tres partidos (el próximo martes hay partido de Copa en Guadalajara). En esa ecuación pesan las ausencias y las dudas: Sanchidrián y Ajenjo no estarán; Carlos González, reincorporado a los entrenamientos, se decidirá a última hora. Regresa Iván Martínez, lo que abre un debate atractivo en el eje de la zaga: Sanvi ha respondido y la competencia aprieta, con minutos a repartir en una semana comprimida en la que, insiste Cobos, «el importante es el de Ourense».

Un Ourense muy necesitado

El rival aterriza en Cáceres con urgencias -aún sin victoria liguera-, pero con señales de vida lejos de O Couto y moral sostenida por su escaparate copero. El Ourense ha firmado empates de mérito a domicilio y compite con orden, muerde tras pérdida y amenaza en transiciones cuando el encuentro se parte. Le delatan los minutos de desconexión y la falta de colmillo, pero su plan es reconocible y resistente si el partido se atasca. Además, llega con dos bajas capitales por sanción: Amin, expulsado ante el Real Madrid Castilla y sancionado con dos partidos, y Jerín Ramos, que cumple ciclo por acumulación de amarillas.

También juega el suelo. El césped del Príncipe Felipe «estará mejor que ante el Tenerife, aunque aún no al 100%», deslizó Cobos, en sintonía con la evolución conocida estos días. La hierba condicionó hace dos jornadas y volverá a influir ahora en la toma de decisiones. Quien se adapte mejor y más rápido al tapete tendrá una ventaja.

Las posibles claves

«Si golpeamos primero, el partido cambia, pero lo importante es no conceder; el Ourense compite y te penaliza si te partes», resumió Cobos al perfilar el plan. El técnico insistió en la transición defensiva -«la segunda jugada va a ser clave»- y en la aportación del banquillo: «Tenemos tres partidos en siete días; habrá minutos para todos, pero sin mirar más allá de este». Sobre el ataque, pidió «paciencia para madurar el encuentro y agresividad por fuera cuando toque», además de atención a las acciones a balón parado.

El mensaje al vestuario huye de toda arenga. «Confianza, cero», repitió. Y la hoja de ruta inmediata, también literal: «El importante es el de Ourense; de la Copa pienso cero». En lo ambiental, Cobos apeló a su gente y al propio terreno: «Queremos que el Príncipe Felipe sume; con nuestra afición y con un campo que estará mejor, se tiene que notar». A las 16.15 horas, con libretas conocidas y necesidades distintas, el duelo queda presentado en los términos del entrenador verde: respeto, concentración y eficacia en las áreas. El resto pondrá el acierto en los metros finales.