Calendario de la ventana de otoño de rugby: Los gigantes del sur visitan el hemisferio norte

Llega noviembre, uno de los meses preferidos de la comunidad rugbier. Los gigantes del sur hacen las maletas e inician sus giras por el norte para calibrar el potencial que tienen de cara al Mundial que se celebrará en 2027 en Australia, y para el que España ya está clasificada. Será su segunda participación en una Copa del mundo, después de la de 1999. En esta ventana de otoño los All Blacks y Sudáfrica, bicampeona en los dos últimos Mundiales, ocupan todas las miradas. Los All Blacks, que también vienen acompañados de su segundo equipo, arrancan jugando un partido que no es nuevo en el calendario, en el Soldier Field de Chicago ante Irlanda. Allí se produjo la primera victoria verde de su historia sobre los kiwis en 2016. Después de ese partido los neozelandeses completarán el póker de selecciones británicas midiéndose a Inglaterra, Escocia y Gales. Sudáfrica, por su parte, alterna partidos de menos exigencia con algunos más complicado. Los de Erasmus se medirán a Japón, en Londres, a Francia, a Italia y a Gales.

España también ha dispuesto un calendario de preparación de tres partidos, de los que dos no son test match oficiales al medirse a los segundos equipos de irlanda XV y de Inglaterra XV. Rivales en cualquier caso de enorme potencial que sera una buena piedra de toque para los de Bouza. Además, concluirán la ventan midiéndose e nuevo a Fiji, al que el curso pasado estuvieron cerca de ganar en Valladolid. Precisamente Zorrilla albergará el partido ante Inglaterra XV, mientras Butarque se estrenará en el calendario de rugby español con los irlandeses y los fijianos 'inugurarán' La Rosaleda con palos.

A continuación aparece el calendario de partidos de rugby de la ventana de otoño:

SEMANA 1

Sábado 1

Inglaterra-Australia (Twickenham, Londres)

Sudáfrica-Japón (Wembley, Londres)

Escocia-Estados Unidos (Murrayfield, Edimburgo)

Irlanda-Nueva Zelanda (Soldier Field, Chicago)

Barbarians-All Blacks XV (Brendtford Comunity Stadium, Londres)

Munster-Argentina XV (Thomond Park, Munster)

Miércoles 5

UK Armed Forces XV-Alemania (Kingsholm Stadium, Gloucester)

Viernes 6

Bristol Bears-Argentina XV (Ashton Gate satdium, Bristol)

SEMANA 2

SÁBADO 8

Irlanda-Japón (Aviva Stadium, Dublín)

Escocia-Nueva Zelanda (Murrayfield, Edimburgo)

Inglaterra-Fiji (Twickenham, Londres)

Italia-Australia (Bluenergy Stadium, Udine)

Francia-Sudáfrica (Stade de France, París)

Georgia-Estados Unidos (Adjarabet Arena, Batumi)

Inglaterra A-Nueva Zelanda A (The Rec, Bath)

Rumanía-Canadá (Arco del Triunfo, Bucarest)

Portugal-Uruguay (Estadio Nacional, Lisboa)

ESPAÑA-Irlanda A (Butarque, Leganés)

Domingo 9

Gales-Argentina (Principality Stadium, Cardiff)

SEMANA 3

Sábado 15

Italia-Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín)

Inglaterra-Nueva Zelanda (Twickenham, Londres)

Gales-Japón (Principality Stadium, Cardiff)

Francia-Fiji (Stade Atlantique Bordeaux Metropole, Burdeos)

Irlanda-Australia (Aviva Stadium, Dublín)

Georgia-Canadá ((Adjarabet Arena, Batumi)

Rumanía-Estados Unidos (Arco del Triunfo, Bucarest)

Portugal-Hong Kong (Estadio Nacional, Lisboa)

ESPAÑA-Inglaterra A (Zorrilla, Valladolid)

Domingo 16

Escocia-Argentina (Murrayfield Stadium, Edimburgo)

All Balcks XV-Uruguay (Stade Raoul-Barrière, Beziers)

SEMANA 4

Sábado 22

Gales-Nueva Zelanda (Principality Stadium, Cardiff)

Irlanda-Sudáfrica (Aviva Stadium, Dublín)

Francia-Australia (Stade de France, París)

Italia-Chile (Stadio Luigi Ferraris, Génova)

Georgia-Japón (Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi)

Rumanía-Uruguay (Arco del Triunfo, Bucarest)

Portugal-Canadá (Estádio Cidade de Coimbra)

ESPAÑA-Fiji (La Rosaleda, Málaga)

Domingo 23

Escocia-Tonga (Murrayfield Stadium, Edimburgo)

Inglaterra-Argentina (Twickenham, Londres)

SEMANA 5

Sábado 29

Gales-Sudáfrica (Principality Stadium, Cardiff)