El Coria prueba su fiabilidad en el feudo del Sanse

Alineaciones probables SANSE: Lejárraga, Robin, Ocaña, Llopis, Alex Blanco, Olivares, Mario, Javi Robles, Fer Ruiz, Harta, Díaz. CORIA: Alonso, Benji, Álvaro Domínguez, Iñaki León, Jacobo, Bautista, Sergio Gómez, Dawda, Chavales , Adri Pérez y Mercadal. ÁRBITRO: Pablo Pérez (Castilla-La Mancha) ESTADIO: Nuevo Matapiñoneras. HORA: 17.30

El Coria afronta este sábado, a partir de las 17.30 horas, una auténtica reválida en su visita al campo del San Sebastián de los Reyes, en un duelo correspondiente a la octava jornada del grupo quinto de Segunda Federación. El partido se disputará en el siempre complicado escenario de Matapiñoneras, un campo donde pocos equipos logran puntuar y que pondrá a prueba el excelente momento que atraviesa el conjunto cauriense.

El equipo dirigido por Rai Rosa llega lanzado, después de encadenar cuatro partidos sin perder y sin encajar un solo gol, una racha que le ha permitido situarse tercero en la clasificación y mirar con ambición la parte alta de la tabla. El Coria está demostrando solidez, equilibrio y un crecimiento constante en su juego, pero ahora tendrá frente a sí un examen de máxima exigencia.

El Sanse, por su parte, partía como uno de los grandes favoritos del grupo para pelear por el ascenso a Primera Federación, aunque en estos momentos marcha un punto por debajo del Coria, lo que añade todavía más atractivo y emoción a un duelo que mide la fiabilidad de ambos equipos.

Rai Rosa reconocía en la previa que su equipo atraviesa un gran momento, pero apeló a la prudencia y al trabajo diario: «Hay mucha cohesión en el vestuario y la del pasado fin de semana es una de las victorias que nos refuerza, sobre todo de cara a los partidos que vienen, que son muy complicados. Tenemos que tratar de alargar esta buena racha. Sabemos que estamos arriba, que vamos terceros, pero está todo muy apretado. Nuestra misión es seguir mirando al partido siguiente y competir, que es lo fundamental», señala el técnico extremeño.

En el apartado deportivo, el Coria mantiene la duda de Curras, que arrastra molestias, mientras que Gonzalo podría recibir el alta médica y volver a la convocatoria, lo que sería una buena noticia para los celestes.

La cita en San Sebastián de los Reyes es, sin duda, una prueba de fuego para conocer el nivel real del Coria ante uno de los grandes del grupo. Salir de Matapiñoneras con un resultado positivo supondría un paso adelante enorme para los de Rai Rosa y una declaración de intenciones en su ambición por soñar con todo esta temporada.