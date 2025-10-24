El Extremadura anhela un triunfo revitalizante ante el Xerez Deportivo

Cuando uno se acostumbra a ganar, una racha sin victorias se le hace más amarga. Eso le ha pasado al Extremadura, que pese a tener un buen juego y una propuesta convincente, no ha tenido los resultados esperados en las últimas tres jornadas. Y tras el póker de triunfos inicial, la cosa pues ha pesado más. Por eso, este sábado, los de Cisqui buscan una victoria revitalizante ante el Xerez Deportivo en la vuelta al Francisco de la Hera, a partir de las 18.00 horas.

Lleva dos encuentros fuera de casa el Extremadur en los que sólo ha podido sacar un punto de seis. Volver al Francisco de la Hera es como un antídoto para todos. «Muy contento de volver a casa, evidentemente», fueron sus primeras palabras del entrenador azulgrana, Cisqui , en la rueda de prensa previa al partido. El entrenador del Extremadura sabe que el apoyo del público será clave y no oculta las ganas del vestuario de ofrecer una buena imagen ante su afición. «Desde que llegué, la idea ha sido siempre la misma: respeto y humildad hacia todos los rivales, pero con la firme intención de imponer nuestras propuestas y salir a por los partidos», subrayó.

Tras la derrota del pasado fin de semana, el equipo ha trabajado con intensidad y sin dramatismos. Cisqui explicó que el grupo ha respondido con profesionalidad, analizando los errores cometidos y reforzando las virtudes que vienen mostrando. «Ha sido una semana normal. Agradecimos la lucha y el esfuerzo de los jugadores. No conseguimos el empate, pero somos conscientes de que era un campo complicado y que en esta categoría todos los partidos son igual de difíciles. Lo importante era seguir mejorando y lo hemos hecho», aseguró.

El técnico detalló que se han revisado distintos aspectos del juego, especialmente en el plano ofensivo. «Hemos corregido lo que no hicimos bien, lo hemos desglosado y analizado para ser un equipo más completo, tanto ofensiva como defensivamente. Nos hemos centrado en mejorar las decisiones en los últimos metros, donde no estuvimos acertados».

Para el partido de este sábado, el Extremadura recupera a jugadores muy importantes como Juanmi Callejón, Gio Zarfino o Tala. También vuelve tras sanción Luis Nicolás. Los únicos que estarán fuera serán los lesionados Fran Rosales y Álvaro Barrero.

En cuanto al Xerez Deportivo, el equipo azulino no llega en su mejor momento al partido y su entrenador, Antonio Fernández Rivadulla, está muy cuestionado. Los azulinos solo han ganado un partido de los siete jugados. En las filas andaluzas está Viñuela.