El Mérida mereció más premio ante la Ponferradina

0 - MÉRIDA: Adrián, Gaizka Martínez, Javi Domínguez, Javi Lancho (Luis Pareja, min.72), Vergés, Martín Solar, Raúl Beneit (Víctor Corral, min.91), Carlos Doncel (Rodrigo Pereira, min.91), Chiqui (Capi, min.90), Benny (Javi Areso, min.72) y Álvaro García. 0 - PONFERRADINA: Ángel Jiménez, Ger Novoa, Andújar, Boris, Diego Moreno (Jorrín, min.84), López, Undabarrena, San Emeterio (Borja Valle, min.73), Keita (Borja Vázquez, min.46), Xemi (Frimpong, min.81) y Pau Ferrer (Cortés, min.63). ÁRBITRO: Juan Antonio Manrique Antequera. Andaluz. Amonestó a los locales Javi Domínguez, Javi Lancho, Martín Solar y Víctor Corral, y a los visitantes Boris, San Emeterio, Keita,Xemi y Diego Moreno. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 3.160 espectadores.

Se antoja insuficiente el punto conseguido por el Mérida ante una Ponferradina que no llegó a tirar entre los tres palos en todo el encuentro (0-0). Los emeritenses completaron el mejor partido de la temporada, pero esta vez no tuvo el acierto del gol y, cuando lo consiguió, fue anulado por el colegiado en una acción bastante polémica incluso después de ser revisada en el FVS.

Se esperaba algún cambio en el once titular local, según había reconocido el propio técnico emeritense en la previa del encuentro, pero Fran Beltrán solo presentó una novedad, la presencia de Benny en la media punta por Javi Areso, lo que hizo que Carlos Doncel arrancara desde la derecha. El jugador que debutaba en la titularidad tuvo una gran actuación con un balón al larguero y un gol anulado.

Ocasiones en el primer tiempo

Buena primera parte del equipo emeritense que no sufrió ningún disparo a portería y, por el contrario, tuvo varias ocasiones muy claras, la más destacada, un disparo desde la frontal de Benny que pegó en el larguero en el minuto 33.

Antes también las tuvo el goleador (tres tantos hizo en la jornada anterior) Álvaro García por dos veces: a los doce minutos tuvo una incursión, pero algo escorado su disparo se fue fuera. Diez minutos después, aprovechó un centro raso desde la derecha de Benny, controló de espaldas y su disparo a la media vuelta al borde del área chica rebotó en el central de la Ponferradina.

Satisfacción en la grada

Conforme pasaban los minutos se fue viendo un partido en el que no ocurrían muchas cosas, sobre todo en el área local, a un último tramo en el que los locales merecieron el gol, estuvieron muy cerca con la mencionada acción al larguero. Todo esto motivó que la grada despidiera a los suyos con una buena ovación.

Los locales mejoraron aún más sus prestaciones en la reanudación y, al minuto, Ángel Jiménez se convirtió en el héroe de los suyos al hacer una gran intervención en un remate de Vergés incorporándose desde la izquierda, tras una gran internada de Carlos Doncel por la derecha.

El gol que no subió

El Mérida estaba completando sus mejores minutos cuando Benny culminó una gran acción colectiva para picar la pelota por encima en la salida del portero. El tanto se consiguió en el minuto 57 y el colegiado necesitó siete minutos para anularlo por fuera de juego. En la acción, ni el propio Benny ni Álvaro García, que hizo intento de rematar cuando se colaba, estaban en fuera de juego, por lo que el árbitro interpretó que Chiqui, que estaba en posición antirreglamentaria y no hizo ademán de ir a por la pelota, estorba a Ger Novoa en la carrera a la hora de defender la acción del goleador. Más allá de la decisión del colegiado, la imagen cutre que se vio por la falta de conexión del árbitro con la sala es para analizar si esta categoría se merece este tipo de probaturas.

Esta interrupción sumada a la entrada de Cortés en la punta del ataque visitante dio lugar a que el partido se igualara. No es que la Ponferradina mereciera mayor premio, pues solo el propio delantero lo intentó desviado desde lejos y también buscó un centro raso peligroso que no encontró rematador, pero sí consiguió darle salida a su equipo y que el Mérida pisara menos el área contraria. En este nuevo contexto, se acabaron las jugadas de peligro y el encuentro terminó abocado al reparto de puntos.

A pesar de no poder conseguir la segunda victoria consecutiva, las sensaciones que ha dejado el equipo de Fran Beltrán son muy positivas, con lo cual, se puede afirmar que el paso de dos jornadas por el Romano José Fouto en los dos últimos partidos, con un bagaje de cuatro puntos sobre seis, se puede considerar como positivo. Ahora el equipo afronta una semana atípica con partido copero el miércoles ante el Navalcarnero (20.00 horas) y liguero el sábado frente al Guadalajara (16.00).