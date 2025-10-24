El Al-Qázeres se mide a un rival que también va 2-2

Visita el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura a un equipo que acaba de cambiar de nombre. El tradicional Vega Lagunera Adareva Tenerife pasa a denominarse La Laguna Toyota Adareva por motivos de patrocinio. La cita es este sábado a las 20.00 hora peninsular en el Polideportivo Islas Canarias con pronóstico incierto.

Y es que ambos conjuntos llegan con el mismo balance de victorias y derrotas (2-2), por lo que se presume un pulso muy parejo. Así también lo pronosticó el entrenador del Al-Qázeres, Jesús Sánchez.

«Vamos a una pista que es particularmente difícil, primero por el equipo que es, y segundo porque este tipo de desplazamientos siempre nos cuesta. Son viajes en el día, cansados de levantarse temprano e ir a jugar. Sabemos un poco de otros años a lo que nos encontramos y ya están jugando bien. Un equipo corto, pero con mucha gente que sabe jugar bien, que han empezado a buen nivel», comentó.

Detalló que el equipo partirá el mismo día del choque, descansará ya en Canarias y después del partido dormirá allí. El club no puede permitirse el gasto de dos noches fuera.

A pesar de las dificultades, Sánchez confía en que su equipo pueda sacar la victoria: «creo que vamos con las ganas y la lección aprendida del último desplazamiento. Si no conseguimos mantener un nivel óptimo, no seremos capaces de estar cerca».

La lección del Celta

Para ello, «intentaremos ser regulares y hacer las cosas tan bien como las hicimos contra el Celta, y ojalá tener un puntito más de acierto del que tuvimos porque fue una pena. Con un porcentaje un poco más normal, podríamos haber hablado de otro resultado», añadió el entrenador.

Y es que la derrota ante el conjunto vigués (58-67) escoció por lo parejo que se estuvo durante gran parte del choque de batir a uno de los grandes aspirantes al ascenso.

«Al final una temporada lleva aprendizaje y espero que salgamos un poquito más con la lección aprendida. Y compitamos mejor que lo hicimos ante el Ardoi en la anterior salida porque tenemos nuestras opciones de poder hacerlo bien», explicó Sánchez.

Le preocupan los problemas físicos que arrastran algunas de sus jugadoras. Es el caso de Lucía Méndez y Raquel Laneiro, apelando a la cautela para no forzar y ocasionar así una lesión que conlleve un tiempo de baja. «Hemos ido con mucha precaución esta semana y mañana [por hoy] veremos cómo gestionar, pero creo que para el partido pueden llegar ambas», indicó.