El Arroyo sufre un duro tropiezo ante el Covadonga (3-0)

El Extremadura Arroyo cedió una inesperada derrota ante el vicecolista del grupo antes de comenzar la jornada, el RGC Covadonga de Gijón, y lo hizo además con tanteo abultado (25-11, 25-21 y 25-16).

El equipo extremeño suma su tercera derrota consecutiva y baja hasta el octavo puesto, lo que propicia que el partido de la próxima jornada ante el Voleibol Astillero adquiera una dimensión demasiado especial cuando tan solo se han disputado cuatro jornadas.

En el apartado anotador, la brasileña Sara Gabrielly fue la máxima anotadora del conjunto arroyano con 9 puntos, por delante de Carol Afán (5) y Brenda Arango (4), mientras en el combinado gijonés destacaron Sara García (20), Cristina Cudeiro (11) y Marina Rubiera (6).

El comienzo fue abrumador por parte de la formación asturiana (8-2, 16-6, 24-10), hasta el 25-11 con el que cerró la primera manga. El segundo set resultó mucho más equilibrado hasta el empate a ocho, momento en el que Covadonga logró un parcial de 5-0 (13-8). La escuadra de Arroyo de la Luz logró empatar (20-20), llegando incluso a ponerse por delante en el electrónico (20-21), pero terminar perdiendo por 25-21.

El tercer juego volvió a ser de claro dominio local (7-3, 16-8), hasta el 25-16 final. El encuentro ante el Astillero del próximo sábado volverá a ser lejos de la cancha arroyana.