El Badajoz se desata con un 0-3 en la visita a Pueblonuevo

Arrancó la jornada del grupo extremeño de Tercera Federación con una victoria visitante y un empate en los choques adelantados. El Badajoz goleó y convenció en su visita a Pueblonuevo. El equipo que dirige Juan Marrero se impuso en el Antonio Amaya por 0-3 gracias a los goles de Lobato, Bermúdez de penalti y Fran Miranda y encadena dos victorias consecutivas lejos del Nuevo Vivero por primera vez en lo que va de temporada.

Los pacenses supieron interpretar a la perfección lo que requería el partido y, gracias a su efectividad desde el balón parado, suman tres puntos que los sitúan a dos puntos de los puestos de ‘playoff’ a la espera de lo que suceda en el resto de los partidos de la jornada. Visitarán al Jerez el próximo fin de semana para cerrar el ciclo de cuatro partidos seguidos como visitante.

Mientras, este resultado deja muy hundido al Pueblonuevo, que solamente ha conseguido sumar tres puntos en los ocho encuentros disputados y es colista.

El otro partido del sábado era el que jugaban Santa Amalia y Puebla de la Calzada. Terminó 1-1, un punto para cada uno, lo que les permite mantenerse en la zona alta de la tabla. Ahora son sexto y cuarto, respectivamente.

Las citas del domingo

Una temporada más, otro palo para el fútbol modesto. Y no es el primer año, ni será el último a tenor de la indiferencia general ante los perjuicios para las categorías más modestas que supone programar un Real Madrid-Barcelona a las 16.15 horas de este domingo. Fijando la mirada en los equipos que actúan como anfitriones en el grupo extremeño de Tercera, todos han desertado del horario vespertino dominical. Confían en que sus aficionados encuentren suficientes alicientes para adaptar sus rutinas habituales con muchos de estos equipos; este domingo además con el inconveniente añadido del cambio de hora que puede completar el desconcierto.

Entre los siete partidos del domingo por la mañana destaca entre todos el Don Benito-Jaraíz (12.00) porque se enfrentan entre sí dos de los tres equipos que comparten el liderato. Ambos llegan en un momento de forma como demuestran sus respectivas trayectorias: los locales no pierden desde la jornada inaugural y los visitantes llegan con tres victorias consecutivas.

Muy pendiente de este duelo estará el Villanovense, el otro equipo que también suma 16 puntos completando el trío cabecero. También a las doce del mediodía se ha fijado el Diocesano-Villanovense; otro partidazo porque los cacereños necesitan un golpe de efecto para cambiar el color de su gris inicio de campeonato.

Interesante también el Montijo-Llerenense (12.00); los de Llerena acumulan cuatro jornadas sin ganar con riesgo de alejarse de la zona noble que ve más cerca el equipo montijano que repite partido en su campo, aunque esta vez como local.

Dos partidos se jugarán desde las 12.15: en el Azuaga-Calamonte se verá si los azuagueños se mantienen como referencia entre los que persiguen al trío de cabeza, frente al único equipo que todavía no conoce el triunfo esta temporada. Y a la misma hora el Gévora-Jerez enfrenta a dos equipos con mucho margen de mejora, teniendo en cuenta que las diferencias en la tabla admiten subidas notables a los que sumen de tres en tres y los dos vienen de ganar el domingo anterior.

Finalmente dos partidos cerrarán esta atípica jornada desde las 12.30. En el Villafranca-Montehermoso presión para los locales que llevan dos semanas sin victoria y para los visitantes por la goleada que encajaron en su campo la jornada anterior. Y en el Moralo-Cabeza del Buey se vuelven a enfrentar los protagonistas de la última final de Copa Federación en su fase regional, que en la tanda de penaltis ganaron los de Navalmoral el último día de agosto.