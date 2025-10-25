Al Cacereño le falla la pegada

0 - CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Adri Crespo, Sanvi, Osama, Valdera (min. 74, Joserra), Deco, Diego Guti, Raúl Sanchís (min. 55, Iván Fernández), , Berlanga (min. 85, Rementería) y Diego Gómez (min. 46, César Gómez). 0 - OURENSE: Álvaro Ratón, Hugo Sanz, Carmona, Prado, David Muñoz, Omar (min. 77, Enoil Coto), Guerrero (min. 83, Piera), César Moreno, Punzano, (Aranzabe, min. 60). Kensly (min. 46, Camus). ÁRBITRO: José Antonio Palomares Gutiérrez (Comité Andaluz). Roja directa a Diego Guti (min. 84). Amarillas al local Sanchís y a los visitantes Jelbet, Guerrero y Punzano. INCIDENCIAS: Partido de la novena jornada del grupo A de Primera Federación disputado en el estadio Príncipe Felipe. Homenaje previo al excapitán verde Álvaro Clausí. 4.323 espectadores (cifra oficial).

En un partido de mucho trabajo, momentos de buen fútbol y mejores intenciones, el Cacereño no pasó del empate ante el colista, el Ourense (0-0), apagándose en algún grado así el impacto eufórico generado tras el triunfo en Bilbao. El decano extremeño adoleció de falta de pegada, factor decisivo en la Primera Federación, en una categoría en el que el CPC sigue caminando con dignidad. Al final, la expulsión de Diego Guti puede añadir un punto de positivismo al resultado, aunque los extremeños demostraron más ganas de vencer que los gallegos.

Apelando a una lógica aplastante, Cobos premió a los titulares de Lezama para repetir el once. Ni siquiera recuperó al defensa Iván Martínez, que se perdió el encuentro ante el filial por sanción. Futbolistas que se perfilaban secundarios son ahora titulares, con Diego Guti, Valdera y Osama como exponentes nítidos. Todos miembros de la misma y colectiva causa, la que pregona el entrenador de Valdehornillos y la que encarnó como nadie quien le abrazó antes del duelo, Álvaro Clausí, homenajeado con justicia este sábado.

El estado del césped del Príncipe Felipe, sin encontrarse bien, sí aguantó mucho mejor que en el duelo ante el Tenerife. Se hizo áspero el partido en el inicio, pero el Cacereño quería y podía jugar el balón con cierta solvencia.

Diego Gómez cayó en el área sin que el árbitro observase penalti, algo que sí consideró el enfadado público. Se llegaba al cuarto de hora y gustaba lo que se veía en el decano extremeño, que gobernaba el partido ante un Ourense intimidado por los locales, guiados por su orden en el centro del campo de la mano de la dupla Deco-Diego Guti, espléndidos ambos.

Desentonaba el árbitraje, con decisiones complicadas de entender. Había pocas noticias en las áreas de ambos equipos más allá del cariz polémico. Antes del descanso, aún hubo tiempo para una mano en el área visitante que también fue obviada por el colegiado. Además, un codazo de Jelbet acabó en amarilla tras pedir Cobos revisión del FVS.

Segunda parte

Cobos optó por cambiar de nueve con la entrada de César Gómez. También relevó a su punta Dani Llácer.

Con Iván Fernández ya en el campo y con la grada enchufada, el CPC se lanzó a por el partido. Había que abstraerse y percutir a la defensa gallega.

El partido ganó en emotividad, no tanto en fútbol., pero había que creer en el gol, pese a la escasa generación de oportunidades. Comenzó a llover.

El Ourense pidió penalti por un empujón dentro del área de Osama con el FVS, pero no consideró el árbitro pitarlo tras la revisión. El cuadro gallego amagaba ya a la contra. No era fácil el escenario. El encuentro estaba en un remate certero. Salió Joserra por Valdera. Berlanga cambió de banda. Había que poner centros porque el premio no llegaba.

La expulsíón

El terreno de juego ya pesaba sobremanera. Y Diego Guti, en una decisión más que cuestionable del trencilla, vio la roja por una patada en zona de nadie. El empate ya empezaba a ser un resultado no tan malo. De hecho Cobos cambió a su jugador más diferente y desequilibrante arriba, Berlanga, para introducir a Rementería.

El partido acabó con los aplausos de la grada a los futbolistas, que lo dieron todo sobre un césped que aún dista mucho de ser el deseado. El punto, por lo demás, confirma al CPC en la zona tibia, sin urgencias, aunque el equilibrio es algo con lo que se convive.