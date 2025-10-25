El Cáceres respira incomodidad ante su ‘ex’ Adriá Alonso

No es un partido cualquiera el de este domingo (19.00 horas) entre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Insolac Caja 87 de Sevilla. Por un lado, los locales llegan en un momento de dudas tras acumular tres derrotas seguidas, dos en Segunda FEB y una en Copa España. Y además en el rival está Adriá Alonso, el técnico que comandó a los extremeños la pasada temporada, cuando se quedó muy cerca de reconquistar un puesto en Primera FEB.

Alonso pagó con su salida haberse quedado en la orilla tras un océano de dificultosas brazadas y ahora ha encontrado un nuevo trabajo en el club que quiere abanderar el basket sevillano. Ahora, como hace un año, se le exige subir. Sus declaraciones previas han estado llenas de cariño respecto a sus vivencias en el Multiusos.

Problemas

Su ayudante en Cáceres se terminó convirtiendo en su sucesor. Y es que Jacinto Carbajal trata de gestionar un momento que, sin llegar a ser de crisis, sí que no está resultando sencillo. Varios de sus jugadores -prácticamente todos menos Wildens Leveque- están rindiendo por debajo de lo esperado y particularmente la aportación de los reservas está resultando demasiado baja.

Al técnico se le preguntó si está preocupado y respondió rotundamente que no porque «nuestro día a día es bueno, el equipo está trabajando muy bien». Sí que aseguró que se es consciente de que «nos falta un poquito, una mejora en detalles, en cosas, en que el equipo vaya madurando en ciertas situaciones. Lo que no tengo claro es si esa maduración, ese coger un poquito ese punto entre todos, lo vamos a conseguir en una semana, en dos o en tres, pero estoy muy tranquilo».

Carbajal definió a sus jugadores como «un grupo estupendo de chavales» y hasta sostuvo que «estamos disfrutando el proceso. Evidentemente, las derrotas no gustan, pero el equipo trabaja y estoy convencido de que va a terminar sacando lo que tiene».

En la eliminación copera del miércoles ante el Logrobasket (67-65) las sensaciones volvieron a ser muy mejorables. Y además está el desgaste de jugar tres partidos en ocho días, algo que no ha tenido que afrontar el Caja. «Esto venía así y ya está. Yo creo que, dentro de lo que cabe, hemos sacado dos buenas sesiones de entrenamiento. Teníamos un par de objetivos que hemos cumplido y ahora esperamos hacer un buen partido», explicó. No cuenta con bajas más allá de la consabida de Erikas Kalinicenko.

Paralelismos

Sobre el rival, mencionó que «es muy completo. Aun con las bajas de Josep Franch y Nolan Bertain, va a venir con una plantilla muy competitiva, muy física. Pueden dominar el rebote, que creo que va a ser una de las claves».

Carbajal también hizo una comparación entre el Cáceres 2024-25 y el equipo actual de Adriá Alonso, al que elogió: «es pronto y nos intentamos adaptar a lo que tenemos entre manos, pero todos los entrenadores tenemos rasgos marcados. Veo pinceladas en el equipo que intuía la temporada pasada también, sobre todo el uso del triple. Es similar en el sentido de que cuenta con mucha gente con experiencia y veterana en la categoría».