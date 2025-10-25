El Coria muestra su peor cara y pierde con claridad

3-SANSE: Lejárraga; Álex Blanco, Anieboh, César Llopis, Ocaña; Robles; Fer Ruiz (Capilla 84’), Olivares (Varo 84’), Mario González (Jacobo de Oro 72’), Christian (Palomo 67’); Fer Harta (Vander Teles 72’). 0-CORIA: Loskos; Benji, Iñaki León, Álvaro, Jacobo; Bautista (Chavalés 60’), Sergio Gómez (Tapia 74’); Jaraíz, Adri, Dawda (José 74’); Mercadal (Mba 52’). GOLES: 1-0 (35’): Mario González. 2-0 (51’): Bautista, en propia puerta. 3-0 (79’): Ocaña. ÁRBITRO: Pablo Pérez Sánchez (castellano-manchego). Amarilla a Christian; Jy acobo, Benji y Adri por el Coria. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio Matapiñonera. Unos 780 espectadores.

Contundente derrota la encajada por el Coria en San Sebastián de los Reyes. El 3-0 es fiel reflejo del encuentro disputado por el conjunto cauriense, que apenas inquietó la meta de Lejárraga. Mario González abrió la lata en la recta final de la primera parte. Bautista, en propia puerta, lograba el segundo tanto local mientras que Ocaña sentenciaba. La próxima jornada se disputará el sábado en La Isla frente al Real Madrid C.

Prueba de fuego para el Coria con su visita al complicado UD San Sebastián de los Reyes madrileño. Los de Rai Rosa encadenan cuatro partidos sin encajar gol y eso les ha permitido subir muchos enteros y puestos en la clasificación. Los sanseros están un punto y puesto por debajo de los celestes y están llamados a ser candidatos al ascenso. En lo deportivo, eran duda hasta el último momento Currás y Gonzalo Llerena pero finalmente entraron en la convocatoria.

Muy plano arrancó el encuentro en Matapiñonera. Poco ritmo en el movimiento de balón y juego entrecortado más por fallos propios que por aciertos del contrario. Iñaki León se mostraba muy atento para frenar con solvencia a Fer Harta. El delantero local buscaba balones en largo por lo que el central vitoriano tuvo que estar preciso y actuar sin dudar.

En el minuto 11, internada por la derecha de Álex Blanco y su centro al corazón del área lo remataba de cabeza Fer Ruiz lejos de los tres palos de Loskos.

Respuesta

La réplica cauriense llegaría en el 14 con un balón en velocidad a Adri pero el línea, rápido, levantó el banderín indicando fuera de juego, anulando la acción. Benji dio el primer susto del partido cuando se durmió ante la presión de Christian, éste le robaba el esférico y pase de la muerte a Fer Ruiz que estrellaba finalmente su disparo en el cuerpo de Loskos.

Estaba encontrando espacios entre la defensa el Sanse, intentando explotar la velocidad de sus delanteros y parecía que un error iba a dar con el cuero besando la red celeste. En la enésima internada por la derecha de Álex Blanco, Loskos tuvo que sacar una mano para despejar el posible remate de Harta. Por fin le tocaba crear peligro al Coria, minutos y minutos después. Córner botado al primer palo, donde el balón era peinado al segundo y Jaraíz no llegaba a empujar a gol.

A diez minutos del final, mazazo para los intereses caurienses. Jugada personal de Olivares dentro del área, disparo que se estrella en el larguero, bota sobre la línea y se sale, pero el rechace lo controla Mario González que de potente disparo supera a Loskos. 421 minutos después, el Coria saboreaba el amargor del gol en contra.

Rai Rosa se mostraba poco contento con lo que veía en el césped. Pedía más velocidad en la salida de balón pero la defensa hacía aguas dando oportunidades al Sanse de sentenciar a la contra. La primera parte terminaba con una galopada y disparo por banda de Benji que el portero despejaba con el pie mientras que Christian disparaba raso y fuera del marco de Loskos.

Mala segunda parte

Pues la segunda parte empezó de la peor forma posible, con el Coria encajando el segundo tanto. Córner cerrado del Sanse y tras rozan en alguien, el balón golpeaba en Bautista que introducía el esférico en su propia portería.

El técnico cauriense no lo dudó ni un segundo y sentó a Adrià Mercadal dando entrada a Mba. El Coria buscaba la reacción y Dawda se mostraba muy activo por el flanco izquierdo. En el 57, buena jugada suya personal, con velocidad y regate pero, al pisar área, mal centro que daba facilidades a la zaga local para despejarlo.

Entraba en el campo Chavalés por Bautista, cambio ofensivo de Rai Rosa para intentar recortar distancias. Por su parte, Fer Harta perdonaba la sentencia con un disparo picado que se marchaba alto desviado ante la estirada de Loskos. Minuto 63 y el 2-0 parecía complicado de que se moviese del electrónico. La primera que tuvo Chavalés fue un disparo con efecto por banda derecha directo a las manos de Lejárraga.

A balón parado el Coria se mostraba fallón e impreciso. En el 76, un córner sin aparente peligro y mal sacado por el Sanse terminó con un disparo de Fer Ruiz solo en el segundo palo que afortunadamente fue fuera. El que no perdonó fue Ocaña pocos instantes después cuando lograba el tercer tanto para el conjunto sansero.

Ya parecía complicado que el Coria sacase algo positivo de Sanse pero aun así, seguía buscando no quedarse a cero en su marcador. José, de cabeza, remataba un balón a las manos del meta local mientras que Mba seguía buscando entre los centrales su hueco para rematar. En los cuatro minutos de añadido, el Coria siguió apretando para conseguir un tanto que nunca llegaría, siendo el 3-0 definitivo en este partido para olvidar por parte de los extremeños.