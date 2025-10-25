El espíritu de Clausí... y de Luis Fernández en Cáceres

Sonreía el protagonista en las puertas del bar, antiguo El Túnel, últimamente As de Copas, en un enclave clásico de la ciudad, en pleno Antonio Hurtado, que ahora es la sede de la Peña Luis Fernández Los de Arriba del Tó del Cacereño. Álvaro Clausí abrazaba al presidente, Carlos Ordóñez, ante la atenta mirada de su excompañero y amigo Iván Fernández, también presente en un acto en el que no hubo discursos. No hacía falta, en realidad. Quedaban unas horas para el CPC-Ourense.

Tanto Clausí como Ordóñez fueron los padrinos de la peña en una noche con un ambiente muy cercano, con imágenes del partido del ascenso ante el Estepona y también del que se estaba disputando en ese momento. «¿Y ahora qué, no dicen nada del césped?», se escuchó mientras el Barakaldo hacía el 2-0 al líder de la competición, en Tenerife, en el segundo partido de la jornada tras el Mérida-Ponferradina (0-0).

Clausí y Manuel Fernández, en el bar. / CP Cacereño

Disfrute general

El presidente de los peñistas, Manuel Fernández, estaba feliz en un día especial para él. Su malogrado hermano Luis, que da el nombre al colectivo, seguro que también disfrutó desde arriba.

Estaba también Pedro Rocha, el expresidente de la Federación Española de Fútbol y exdirectivo verde, que apoyaba así con su presencia el acto.

Clausí fue el protagonista en la noche del viernes y también cuando en los prolegómenos hizo el saque de honor y recibió los parabienes en forma de aplausos de una grada que le tiene como héroe y que se fue por la puerta grande y agradecido, como comentó esta semana en este diario.

Clausí hace el saque de honor. / Jorge Valiente

Antes, hubo la clásica previa de los aficionados, como ocurrió ante el Tenerife. Evidentemente, no hubo la expectación que se vivió ante los canarios, pero sí un ambiente especial.

La previa fuera del estadio. / Jorge Valiente

Clausí, que había llegado con su novia, Saray, y sus padres, José Y Carolina, rememoró muchos sentimientos de tres años en el decano extremeño. Y mucha gente que le admira, también.