El Miralvalle tampoco puede con el Alcorcón

49 - HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE: Marta Pérez (15), Victoria Michel (7), MarÍa Romero (8), Pauline Laurenson (4), Cristina Lázaro (3) -cinco inicial- Lucía Navas (9), Ana Fernández (2) y Guada López (0). 68 - ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCÓN: Carolina Ribeiro (6), Claudia del Amo (17), Yasmine Sifaoui (13), Nohemy Ipo (6), Isabel Camiña (2) -cinco inicial- Gabriela Escorial (6), Laura Bernardo (3), Marta Blanco (7), Marta Aranda (3), Lena Vulovic (2) y Ariana Martínez (3). MARCADOR POR CUARTOS: 10-19, 20-32 (descanso), 33-49 y 49-68 (final). ÁRBITROS: Guillermo García y Carlos David Benavides.

El Hierros Díaz Miralvalle no pudo romper la mala racha y cayó con claridad ante un Esco Grupo Femenino Alcorcón que llegó invicto a Plasencia y no dio opciones a las extremeñas (49-68).

Tras los primeros cuatro minutos, el marcador reflejaba un 4-5. Las locales comenzaron a tener complicaciones para defender en la zona interior, algo que las visitantes no dudaron en aprovechar, aunque pese a ello la igualdad continuaba siendo la nota dominante. Con el paso de los minutos, los fallos en ataque del Miralvalle se acumulaban, mientras las visitantes seguían haciendo mucho daño cerca del aro. Llegando al descanso, el marcador señalaba un 20-32 a favor del Alcorcón.

Arrancaban los segundos 20 minutos con un Miralvalle decidido a imponer su ritmo rápido y mejorar en ataque, pero los primeros cinco minutos dejaron claro que no podían reducir la ventaja a menos de diez puntos. La acumulación de faltas personales complicaba aún más cualquier intento de remontada, mientras el Alcorcón aprovechaba cada oportunidad para ampliar su renta. A falta de diez minutos, el marcador reflejaba un 33-49, dejando patente el control visitante. El último cuarto ya no tuvo historia. Con la victoria asegurada, el Alcorcón continuó ampliando al máximo la ventaja, mientras que el Miralvalle era incapaz de reaccionar. Finalmente, el partido concluyó con un contundente 48-68, dejando al Miralvalle con la frustración de no poder haber podido competir.