La raza azulgrana decide

Ficha: Extremadura 3-2 Xerez Deportivo EXTREMADURA: Cristian; Samu Hurtado, Carlos Corero, Pardo (Tala, m.57), Ángel Cano, Barace, Zarfino, Callejón (Usama, m.57), Marco Manchón (Luis Nicolás, m.57), Frodo (Maikel, m.77), Dieguito (Robe Moreno, m.81). XEREZ DEPORTIVO: Bloch; Marcelo, Beny (Curro, m.78), Udom, Rafa Parejo (Ekiza, m.78), Viñuela, Gandoy, Sergio García, Ilias (Diego Iglesias, m.67), Morante, Dieste. GOLES: 0-1 Dieste, min, 23; 1-1 Callejón, min.32; 1-2 Dieste, min.53; 2-2 Zarfino, min.61; 3-2 Dieguito, min.66. ÁRBITRO: Jerónimo Montes (Madrid). Amonestó con amarilla a los locales Marco Manchón, Luis Nicolás, Tala; y a los visitantes Dieste, Viñuela, Sergio García, Curro. INCIDENCIAS: 3.000 espectadores en el Francisco de la Hera.

No traten de explicarlo. Ver los partidos del Extremadura en el Francisco de la Hera vuelve a ser parecido a montarse en una montaña rusa en un parque de atracciones. Adrenalina desde el primer minuto y emociones a mil revoluciones en cada jugada. Desde luego, para el espectador, es una gozada. No hay momento para el pestañeo. Todo se decide en segundos. Y, últimamente, casi siempre a favor de los azulgranas, que son líderes.

Otra vez tirando de épica y fe sacó adelante un partido el Extremadura que tuvo que remontar hasta en dos ocasiones. Quizá, esa fortaleza mental y el autoconvencimiento de que se puede lograr está cimentando un equipo de remontadas.

Ante el Xerez Deportivo, un equipo bien ordenado y con un excelente criterio con el balón en los pies, los azulgranas sorprendieron de inicio con cambio en la portería. Cisqui dio la titularidad a Cristian. Entre los motivos, además del buen trabajo del meta oliventino, es que también será titular este martes en la Copa del Rey ante Las Palmas por una sanción de David Robador. Y Cristian, pese a encajar dos goles, mantuvo vivo al Extremadura salvando dos mano a mano y mostrando seguridad en todo momento. Gran partido del cancerbero extremeño.

Salió bien el Extremadura, pero las ocasiones llegaron del lado del Xerez Deportivo. La primera clara fue para Dieste, que estampó la pelota en el palo en un mano a mano con el portero azulgrana.

Poco después, Viñuela obligó a Cristian a sacar la primera parada de mérito. Y, a renglón seguido, el portero del Extremadura estuvo providencial en un mano a mano ante Ilias.

Concedía en exc eso el Extremadura y fue penalizado en un penalti por manos de Samu Hurtado dentro del área que Dieste ejecutó a la perfección. Otra vez perdiendo. Otra vez zafarrancho de combate hacia la remontada.

La respuesta llegó a los diez minutos. Libre directo cerca del área que bota Callejón y, con ayuda de un defensa de la barrera, el balón desvía la trayectoria y se mete para dentro. Gol y dedicatoria emocionante del delantero granadino que besó al cielo buscando el recuerdo de su hermana Vanesa, tristemente fallecida esta semana.

Pareció salir mejor el Extremadura en la segunda parte, pero una pérdida de balón de Zarfino en el centro del campo generó un pase interior que Dieste, tras una primera parada de Cristian, terminó metiendo en la red en el rechace. Ver para creer. Otra vez a remar.

El Extremadura tiene lagunas, como todos los equipos, pero también tiene virtudes muy trabajadas. Y una de ellas, sin duda, es su fortaleza mental para sobreponerse a los golpes. Si fuera un boxeador, desde luego, sería para perder pocos combates.

Cisqui metió oxígeno con Luis Nicolás, Tala y Usama y al Extremadura le dio la vida. Excelente actuación de Luis Nicolás, robando y dirigiendo al equipo desde el pivote. Y gran derroche de energías de Usama, que aportó luz y creatividad al Extremadura cuando más le hacía falta.

De una falta sobre Usama llegó el empate. Dieguito puso un centro lateral con melodía y Zarfino, enmendando su error anterior, remataba a la red de cabeza. 2-2. Había partido.

Y tanto que lo había, pocos minutos después, Dieguito hizo una de esas jugadas ‘messiacas’ a las que nos tiene mal acostumbrados. Una diagona, dos recortes, dos amagos y un disparo al palo corto. Golazo y remontada.

A partir de ahí, el Extremadura, veterano en este tipo de partidos, cortó el ritmo y alargó posesiones. Maikel le dio aire arriba y Carlos y Cano cimentaron el centro de la zaga. ElE xtremadura duerme líder y se permite soñar en una noche de Copa del Rey que, como siempre, promete magia.