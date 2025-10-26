Cacereño, Extremadura, Mérida y Azuaga, a la Copa

Dos jugarán el martes y los otros dos el miércoles. Dos lo harán de local, los otros dos viajarán. En lo que sí coincidirán Cacereño, Extremadura, Mérida y Azuaga en los partidos de primera ronda de Copa del Rey es que ninguno de ellos tiene como objetivo prioritario este torneo, y que la máxima de todos ellos es ir bien en la competición liguera. Sin embargo, ninguno va a ‘tirar la Copa’, que diría el tópico . Es más, los cuatro extremeños pelearán especialmente por conseguir el pase y que en siguientes rondas los rivales sean de Primera, en el sentido literal de la palabra.

Los respectivos entrenadores introducirán muchos cambios, al menos sobre el papel, pero las indicaciones desde la cúpula de los clubs están claras: la Copa del Rey puede salvar la temporada. Le ocurrió en su día al Villanovense; le ha pasado recientemente en un par de ocasiones al Cacereño, el equipo con más aura en la actualidad en la competición. El actual sistema permite pensar en grande en siguientes duelos.

Partidazo en Almendralejo

El partido teóricamente más atractivo se verá en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Será el martes a partir de las 21.00 horas entre el Extremadura y Las Palmas. Los azulgrana, líderes en Segunda Federación, intentarán sorprender al cuadro canario, favorito también en Segunda, pero División, dos categorías por encima. La euforia generada el sábado tras el triunfo ante el Xerez Deportivo (3-2) puede tener continuación. Y así lo intentarán, sin duda, los de Francisco Diosdado, ‘Cisqui’.

También el martes, aunque a partir de las 20.00 horas, juega el Cacereño en Guadalajara ante un rival también de Primera Federación, y que también ascendió la pasada temporada. Se vienen rotaciones de Julio Cobos, especialmente en la zona defensiva, donde el equipo tiene muchas variables y sin lesionados, en principio.

El Mérida intentará ganar en Navalcarnero (20.00, miércoles) a un rival de Segunda Federación, pero no lo tendrá fácil.

A la misma hora del mismo día, el Azuaga recibe al Leganés, de Segunda División, soñando con todo para festejar el gran éxito con su afición, que estará volcada.