Cáceres, ese equipo sin alma

52 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (5), Juan Santos (3), Matteo Strikker (), Luis García (4), Wildens Leveque (20) -cinco inicial- Patrick Lima (6), DJ Foreman (5), Alex Mazaira (3), Nico Marina (0), Juan López (0). 68 - INSOLAC CAJA 87: Garvin Clarke (5), Obiajulum Okafor (4), Milos Jankovic (21), Nedim Dedovic (14), Adrián Latorre (3) -cinco inicial- Sergio Cecilia (3), Rafa Santos (6), Matija Bilalovic (5), Rubén Romero (0), Lamin Dibba (5), Joaquín Cebolla (2). MARCADOR POR CUARTOS: 9-23, 21-42 (descanso), 37-55 y 52-68 (final). ÁRBITROS: Asun Langa y Saúl Pérez. Eliminado: Latorre (min. 40). INCIDENCIAS: Cuarta jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste). Partido disputado en el Multiusos Ciduad de Cáceres ante 600 espectadores.

Firmó el Cáceres Patrimonio de la Humanidad su cuarta derrota consecutiva, tercera en liga. Esta vez quien le envió el patíbulo fue un verdugo antes amigo, Adriá Alonso, al frente de un Caja 87 insultantemente superior. Es casi un triunfo para el conjunto de Jacinto Carbajal haber perdido ‘solo’ por 16 puntos (52-68) porque en el terrorífico primer tiempo la cosa iba para masacre de las más ‘gore’.

Alonso, aplaudido desde la grada, hasta pareció pedir a sus jugadores que levantaran el pie del acelerador por piedad. Pocas victorias más sencillas en su carrera. La papeleta queda para su antiguo ayudante Carbajal, que tiene ante sí lo que, al menos por ahora, es un equipo sin alma, con mandíbula que es pura plastilina. Pide tiempo y seguir trabajando, pero cada vez da más la impresión de que el problema es de fondo, de configuración de plantilla. De todas las incorporaciones, el único que está rindiendo es Wildens Leveque, que él solo acumuló más valoración estadística (24) que todos sus compañeros juntos (17).

Rápido hundimiento

Carbajal empezó con un quinteto revolucionario, quién sabe si buscando una reacción o potenciar más la segunda unidad. El caso es que ahí estaban Juan Santos y Luis García, que son probablemente los números 9 y 10 de la fila.

De inicio no funcionó y el Caja, con un baloncesto más suelto, se puso pronto por delante (4-10, min. 5). Fue cuando salieron en sus puestos habituales Alex Mazaira y Álvaro Palazuelos. El primero de ellos iría otra vez muy prontito al banco con dos faltas.

El Cáceres siguió jugando mal y empezó a pagarlo en el marcador de verdad (8-16, min. 7). La pastosa circulación de balón acababa casi siempre en tiros forzados y únicamente acertaba a resolver, como casi siempre, Leveque. Cuando fue sustituido por primera vez llevaba 7 de los 9 puntos de su equipo, que no volvió a encestar en el resto del cuarto. El 9-23 era desalentador a tope.

Los silbidos del público empezaron a aflorar con una canasta fácil de Nedim Dedovic bajo el aro (9-29, min. 13) y se reprodujeron tras un triple posterior. Al Cáceres no le bastaba con no acertar con el aro rival, sino que cada vez iba haciendo más grande el suyo, cometía errores infantiles y no se llevaba un solo balón dividido.

Leveque cortó un infame parcial de 0-20 en lo que era también la primera canasta del equipo local en el segundo cuarto. Faltaban 4:30 para el descanso y aquello no parecía tener remedio (11-36).

Alguna acción aislada de garra de Santos -con sus limitaciones, se nota que esa camiseta le duele más que a nadie- ayudó a taponar por unos momentos la sangría. Aun así, echar la vista al electrónico al descanso era sinónimo de deprimirse o como mínimo sonrojarse: 21-42. La peor primera parte de la última década.

Sin transición tras el bocinazo, en ese mismo videomarcador sonó casi irónico ver a Manolo Flores, el histórico entrenador del extinto Cáceres CB en sus mejores años, mandar un mensaje de ánimo previamente grabado: «solo os pido que sigamos confiando y luchando para que Cáceres tenga un baloncesto como el que se merece». La iniciativa de recordar a viejas glorias es elogiable, pero el contraste con lo que se respira en el presente resulta grotesco.

Proeza imposible

Había que obrar un milagro. Cosas más raras se han visto. El personal se vino un poco arriba al ver que su equipo por fin se ponía a defender (la primera canasta del Caja fue a los 3:30), lo que permitía encadenar un parcial de 7-0. El hueco bajó a los 15 puntos (28-43), difícil pero no utópico.

Los sevillanos no permitieron más alegrías, aunque tampoco machacaron como lo habían hecho antes. Aflojaron y no lo pagaron demasiado, encarando el último cuarto con 37-55. Nada de nada. La única duda era cuál iba a ser la magnitud de la tragedia, si por encima o por debajo de los 20 puntos. Hasta los chicos de una escuela de danza del vientre que, con mucho estilo, habían actuado en un par de tiempos muertos optaron por largarse antes del final.