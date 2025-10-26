Los extremeños Montes y Collado logran el título nacional

Gran fin de temporada en el nacional para Paco Montes y David Collado después de hacerse con el título de la Dacia Sandero Eco Cup tras sumar su segundo triunfo del curso en la última cita del calendario en el RallyRACC Catalunya Costa Daurada. Los componentes de Escudería Plasencia finalizaban los 8 tramos de competición con un tiempo de 01:22:38.2 horas en completar el recorrido de la carrera monomarca, con más de siete minutos sobre sus más inmediatos perseguidores.

Después de la victoria de Tomás Llinares y Nerea Cantón en el primer tramo, que acabarían retirándose en el tercero, los extremeños se hacían con las riendas y el primer puesto en el segundo, marcando los mejores pasos de Dacia Sandero Eco Cup hasta concluir al final la carrera.

El viernes en el tramo de Salou «Llinares y Nerea Cantón nos aventajaron en cuatro segundos», relata Paco Montes. Por ello, concreta el extremeño, «fuimos capaces de devolverles la moneda en La Fatarella donde ya nos pusimos por delante. Al acabar el tercer tramo nos dijeron que habían sufrido una avería mecánica y optamos por levantar el pie».

Dificultades

A pesar de dominar el resto de los tramos con los mejores tiempos, «nos costó mucho porque estaban en mal estado, de hecho, terminamos con un taco del motor roto pero muy satisfechos por acabar otra temporada en lo más alto».

Se trata del quinto título nacional de Paco Montes y el sexto de su cuñado David Collado, que ya andan pensando «en la temporada 2026 a ver qué opciones tenemos para competir». A lo largo de la temporada ha sido vital el trabajo de RS Motorsport, «impecable» en la asistencia en carrera.

El respaldo de la Fundación Jóvenes y Deportes, junto con los patrocinadores, entre ellos Desguaces y Hierros Díaz, Mapfre Piornal y Peluquería y Estética María Montes «son claves para nosotros; a todos ellos queremos darles las gracias un año más, como vienen haciendo desde 2017 en nuestras incursiones en el nacional. Como no podía ser de otra manera, les dedicamos la victoria, al igual que a todos los aficionados al motor en la región», dijo el placentino.