Natalia Fischer y María Reyes Murillo (Extremadura-Ecopilas) disfrutan en lo más alto

La pareja del equipo extremeño celebra sus primeras posiciones en la Copa de España en la última prueba en Cazalla de la Sierra

Las dos ciclistas del Extremadura-Ecopilas, en Cazalla de la Sierra.

Las dos ciclistas del Extremadura-Ecopilas, en Cazalla de la Sierra. / Cedida

El Periódico Extremadura

Cáceres

Última cita puntuable de la Copa de España XCM. La pareja de corredoras del Extremadura-Ecopilas, Natalia Fischer y María Reyes Murillo, llegaba a Cazalla de la Sierra (Sevilla) con las tareas hechas y han confirmado la consecución de dos nuevos títulos logrados en las categorías élite y sub-23 del ciclismo femenino español para el ya extenso palmarés de su equipo.

En élites, Fischer se hacía con la cuarta victoria absoluta sobre cuatro posibles de esta edición de la Copa de España XCM. La VI Maratón BTT Cazalla de la Sierra también se encuentra ya en el historial de la ciclista esteponera cuando rebasaba la línea de meta en primera posición por delante de Tamara Seijas, segunda clasificada, y de Mar Delgado, tercera.

En la clasificación general de Natalia Fischer ha concluido en primera posición con 800 puntos, seguida por Tamara Seijas (640) y Mar Delgado (403).

Por su parte María Reyes Murillo no tuvo su mejor día en Cazalla pero aún así lograba clasificarse en la séptima posición absoluta y mejor sub-23 que también le confirmaban como vencedora final de la Copa de España XCM en su categoría, otra más en su haber. La deportista de Quintana de la Serena ha finalizado en el primer puesto sub-23 con 775 puntos y sigue ampliando un palmarés deportivo sencillamente brillante.

