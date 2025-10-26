Optimismo en el Al-Qázeres, ahora en zona de ‘playoff’

Era un partido que podía indicar a las claras cuál es el nivel auténtico del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura y logró sacarlo adelante. Las cacereñas se impusieron este sábado al La Laguna Toyota Adareva a domicilio (63-76) y consigue así situarse, aunque sea provisionalmente, en la zona que da derecho a jugar los ‘playoffs’ en la Liga Femenina Endesa.

Jesús Sánchez no las tenía todas consigo antes del choque por los problemas físicos de Raquel Laneiro y Lucía Méndez. Finalmente esta última no pudo jugar, lo que dejó una rotación muy escasa para el entrenador: solo siete profesionales más Carmen Suárez, que alterna con el filial, y la joven canterana Laura Moro.

Sin embargo, el equipo supo parchear bien sus dificultades e imponerse a un rival que llegaba al choque con el mismo balance entre partidos ganados y perdidos (dos) y que además jugaba en casa.

La consecuencia es que el Al-Qázeres iniciará la sexta jornada en octava posición y además ante un rival de la zona baja, un Paterna que no parece tener el potencial de temporadas anteriores. Por ahora va 1-4, incluyendo el 61-78 encajado ante el Zamora esta semana.

Será en el Multiusos el sábado a las 18.00 horas. Sánchez sigue descontando el número de victorias necesarias para asegurar primero la permanencia (suele estar alrededor de diez) y luego su discurso ya contendrá la posibilidad de luchar por alargar la temporada, como se logró en dos de las cuatro campañas que se han disputado desde que se fundó la Liga Femenina Challenge.

Mientras, se trabajará para recuperar a Méndez, una pieza importante por su polivalencia.