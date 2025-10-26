El plan de Cobos para el Cacereño: cada jornada, como un ‘partido de Copa’

El 0-0 ante el Ourense dejó en el Príncipe Felipe una sensación doble: el Cacereño compitió bien en un escenario adverso -césped pesado, lluvia, interrupciones- y, al mismo tiempo, se marchó con la íntima convicción de que había hecho lo suficiente para arrimar el marcador a su lado. Julio Cobos lo resumió sin rodeos en sala de prensa: «Sin ser un partido brillante, hemos llegado más, hemos sacado más córners y más acciones de estrategia. Estuvimos más cerca de ganar que el Ourense, pero no hemos sido capaces de sacarles rendimiento».

La fotografía del encuentro es la de un equipo que quiso poner un poco más que su rival. Cobos repitió once «por convicción», no por obligación, premiando una dinámica de trabajo que, insiste semana a semana, permite intercambiar piezas sin que el nivel competitivo se resienta. El plan fue reconocible: sostener el bloque, avanzar metros por fuera cuando el campo lo permitiera y cargar el área en cada balón parado. Hubo llegadas, varios remates que «han podido ser gol», y una colección de saques de esquina que acreditan la insistencia. Faltó, eso sí, colmillo en el último toque.

Perjuicio para el de casa

El contexto condicionó. El técnico no puso paños calientes al diagnóstico del césped: «Está claro que no está en las mejores condiciones. Para el equipo de casa le perjudica más porque tiene que exponer un poquito más». De ahí que la pizarra cobrara peso específico. El Cacereño acumuló «muchas estrategias», pero la pólvora en esa vía se quedó húmeda. Para Cobos, la lección es clara: en días así hay que «hacerse fuerte en la estrategia» para decantar partidos en el alambre.

En la gestión anímica, el mensaje fue constructivo: «No es lo que queríamos, pero seguimos sumando. Siempre que se suma es importante y estamos un poquito más cerca de cumplir el objetivo». No hubo reproches ni dramatismo. Sí, en cambio, una defensa del carácter del grupo: «Competimos bien, como venimos haciendo, y tratamos de ganar en las condiciones que había». La lectura entronca con una idea que el entrenador repite como un mantra: cada jornada en esta categoría hay que jugarla «como un partido de Copa».

La tarde también dejó un capítulo de arbitraje y FVS, con una expulsión y revisiones que cortaron el hilo del juego. Cobos fue prudente -«no la veo bien, hay que fiarse del árbitro»-, pero no escondió el peaje competitivo de las pausas: «Rompe mucho el ritmo. Habrá veces que aporte y otras que no, pero es verdad que hay muchos parones y no tienes continuidad». Lo dijo sin victimismo, citando incluso un precedente favorable (un gol validado tras revisión en Arenas de Getxo) para subrayar que la tecnología exige, sobre todo, capacidad de adaptación.

El rival también explicó el empate desde su prisma. Dani Llácer, técnico del Ourense, asumió que se llevaba «otro +1» en un estadio «complicado», valoró la portería a cero y elogió el ambiente del Príncipe Felipe. Reconoció la identidad del Cacereño («un equipo muy trabajado; cuando Deco se pone de cara es peligrosísimo; con Berlanga transitan muy bien») y calificó el resultado de justo por lo que ambos propusieron en un duelo con pocas ventajas.

Ahora, a por la Copa

Para el Cacereño, la resaca deja varios subrayados propios. El primero, que la apuesta de Cobos por la continuidad del once refuerza la competencia interna . El segundo, que el equipo sabe sufrir sin desnaturalizarse: cuando no se puede combinar, se compite y se coloniza campo rival con saques de esquina y faltas laterales. El tercero, que hay margen de mejora evidente en la eficiencia a balón parado: la cantidad está, falta la precisión en la ejecución y en el ataque al primer y segundo palo.

En el horizonte inmediato ya asoma la Copa, y el entrenador fue rotundo: «Pondremos un equipo muy competitivo. Todos se están ganando jugar y van a competir a muerte». El torneo del KO casa con esa mentalidad «de partido de Copa cada domingo» que Cobos reclama en Primera Federación.