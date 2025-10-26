Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Tercera FEB

El San Antonio sigue líder invicto tras superar en el derbi al Sagrado

Victorias de Mérida, BCB y CBA, este ante el Moraleja

El San Antonio, tras vencer en el Multiusos al Sagrado.

El San Antonio, tras vencer en el Multiusos al Sagrado. / PJGR

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El San Antonio Cáceres continúa como líder invicto del grupo D-B de la Tercera FEB tras imponerse en el derbi local al Lithium Iberia Sagrado con holgura (66-82). Tras el segundo cuarto, los colegiales fueron muy superiores, liderados por Jonatao Ndjungu (22 puntos y 7 rebotes) y Dani Lara (14 asistencias) en un gran trabajo coral del resto.

Fue la última cita de una jornada buena para Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad y Vítaly La Mar, que superaron respectivamente a Ática Sevilla CB Coria (88-83) y Aljaraque (72-92), lo que sitúa a ambos en el grupo de cabeza de la clasificación. San Antonio y Mérida se enfrentarán el próximo domingo en lo que se prevé un choque muy interesante.

Noticias relacionadas y más

En el otro derbi que se disputaba este fin de semana hubo sabor local con la victoria del CBASpain pacense ante el Hache Publicidad Moraleja (68-51).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents