El San Antonio sigue líder invicto tras superar en el derbi al Sagrado

El San Antonio Cáceres continúa como líder invicto del grupo D-B de la Tercera FEB tras imponerse en el derbi local al Lithium Iberia Sagrado con holgura (66-82). Tras el segundo cuarto, los colegiales fueron muy superiores, liderados por Jonatao Ndjungu (22 puntos y 7 rebotes) y Dani Lara (14 asistencias) en un gran trabajo coral del resto.

Fue la última cita de una jornada buena para Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad y Vítaly La Mar, que superaron respectivamente a Ática Sevilla CB Coria (88-83) y Aljaraque (72-92), lo que sitúa a ambos en el grupo de cabeza de la clasificación. San Antonio y Mérida se enfrentarán el próximo domingo en lo que se prevé un choque muy interesante.

En el otro derbi que se disputaba este fin de semana hubo sabor local con la victoria del CBASpain pacense ante el Hache Publicidad Moraleja (68-51).