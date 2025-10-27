BB Baloncesto Badajoz y Vítaly La Mar BCB UEx, líderes de Primera Nacional masculina

En Primera Nacional Masculina victoria coral de los equipos visitantes. Politécnica UEx SM Basket perdió en casa frente a Escayolas Paco ADC Baloncesto. Además, Graginsa UBA Almendralejo y Finca Sagrado Cáceres vencieron a domicilio a Formación Deportiva Mérida y CBA Spain, respectivamente. Por su parte Vítaly La Mar BCB UEx consiguió el triunfo ante Electromercantil CB Plasencia y BB Baloncesto Badajoz ganó en casa del San Antonio Cáceres Basket.

En la Liga Ribésalat, el MF Renovables Al-Qázeres, filial del equipo de Liga Femenina Challenge, venció con autoridad y solvencia al EBA. Además, Baloncesto Badajoz cayó en casa del Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar. No jugó el San Antonio Cáceres esta semana.

Primera Nacional masculina / Jornada 3

Politécnica UEX SM Basket 38-Escayolas Paco ADC Baloncesto 83

El Escayolas Paco ADC Baloncesto se impuso con autoridad al Politécnica UEX SM Basket en un encuentro dominado de principio a fin por los visitantes. Desde el primer cuarto, ADC marcó el ritmo del partido, manteniendo una defensa sólida y un ataque eficaz que les permitió ampliar su ventaja antes del descanso. En la segunda mitad, el dominio se hizo aún más evidente y los locales no pudieron hacer nada por llevarse el derbi cacereño.El mejor jugador de Politécnica UEX SM Basket fue Kody Devon Parkham con 12 puntos, 14 rebotes y 18 de valoración, mientras que en Escayolas Paco ADC Baloncesto destacó Carlos Lejárraga con 15 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración.

Formación Deportiva Mérida 68-Graginsa UBA Almendralejo 70

El Graginsa U.B.A. Almendralejo logró una trabajada victoria a domicilio frente al Formación Deportiva Mérida.El conjunto emeritense arrancó con fuerza, imponiéndose en el primer cuarto, pero los visitantes reaccionaron antes del descanso. Todo se decidió en el último periodo, donde el U.B.A. Almendralejo culminó la remontada. Los mejores jugadores de los locales fueron Ventura Rodríguez con 10 puntos, 8 rebotes y 16 de valoración y Diego Durán con 10 puntos, 13 rebotes y 16 de valoración. Por su parte, en los visitantes destacó Carlos García con 16 puntos, 8 rebotes y 17 de valoración.

CBA Spain 75-Finca Sagrado Cáceres 81

El Finca Sagrado Cáceres consiguió una importante victoria ante CBA Spain en un partido muy disputado que se decidió en la recta final. Tras una primera mitad igualada los cacereños tomaron el control en el tercer cuarto y mantuvieron su ventaja en el último parcial. La solidez defensiva y el acierto ofensivo en los momentos clave permitieron al Finca Sagrado Cáceres llevarse el triunfo a domicilio. El mejor jugador de los pacenses fue Estevao Filipe Coelho con 14 puntos, 7 rebotes y 15 de valoración. Mientras que en los cacereños destacó Antonio Cebrián con 23 puntos, 3 rebotes y 19 de valoración.

Electromercantil CB Plasencia 69-Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 84

Electromercantil CB Plasencia cayó en casa frente al Vítaly La Mar BCBadajoz UEX. El partido estuvo marcado por el dominio constante del equipo visitante. Desde el inicio tomaron ventajay ampliaron su renta antes del descanso. Aunque el conjunto local reaccionó en el tercer periodo, los visitantes volvieron a imponer su ritmo en el último cuarto para certificar un triunfo merecido. El mejor de los placentinos fue Daniel García con 18 puntos, 13 rebotes y 29 de valoración, mientras que en los pacenses destacó Jorge Rodríguez con 22 puntos, 4 rebotes y 18 de valoración.

San Antonio Cáceres Basket 86-BB Baloncesto Badajoz 97

El BB Baloncesto Badajoz se llevó la victoria ante el San Antonio Cáceres Basket en un encuentro que dominaron desde el inicio. Los pacenses marcaron diferencias en la primera mitad y ampliaron su ventaja tras el descanso. Aunque el conjunto cacereño reaccionó con un gran último cuarto, el esfuerzo no fue suficiente para remontar, y el BB Baloncesto Badajoz logró sumar un nuevo triunfo a domicilio. El mejor de los cacereños fue Javier Sánchez con 17 puntos, 6 rebotes y 32 de valoración, mientras que en los pacenses destacó José Manuel Cores con 16 puntos, 9 rebotes y 21 de valoración.

Primera Nacional femenina /Jornada 3

EBA 34-MF Renovables Al-Qázeres 76

El MF Renovables Al-Qázeres logró una contundente victoria ante el EBA, en un partido que dominó de principio a fin. Desde el inicio, las visitantes marcaron el ritmo del encuentro. En la segunda mitad, el Al-Qázeres mantuvo su intensidad para cerrar un triunfo sólido, basado en una gran defensa y un ataque constante que no dio opciones al conjunto local. La mejor jugadora de las locales fue Lucía Sáez con 16 puntos, 1 rebotes y 14 de valoración, mientras que en las visitantes destacó Blanca Rosco con 24 puntos, 3 rebotes y 28 de valoración.

El equipo del MF Renovables Al Qázeres, tras su triunfo en Albacete. / Cedida

Grupo76 Alkasar 61-Baloncesto Badajoz 52

El Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar se impuso al Baloncesto Badajoz en un encuentro muy disputado. Tras un primer cuarto igualado, las locales reaccionaron con un gran segundo periodo que las permitió tomar el control del partido. Aunque las pacenses intentaron recortar distancias en la segunda mitad, el conjunto de Ciudad Real supo mantener su ventaja y asegurar una valiosa victoria gracias a su solidez defensiva y al acierto en los momentos clave. La mejor jugadora de las locales fue Victoria Robles con 21 puntos, 16 rebotes y 31 de valoración, mientras que en las pacenses destacó Raissa Lucas con 14 puntos, 10 rebotes y 12 de valoración.