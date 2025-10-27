El Cacereño afronta con hambre su estreno copero en Guadalajara

El Cacereño afronta este martes en el Pedro Escartín la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Guadalajara (20.00 horas) con una certeza: para Julio Cobos el torneo es un territorio donde el CPC se reconoce. El técnico lo resumió en la víspera: «Son partidos diferentes; uno se queda en el camino», y el vestuario viaja con hambre, sin excusas por un desplazamiento que se hará en el día.

Será un cruce áspero ante un Guadalajara con continuidad de proyecto. «Equipo complicado», advirtió Cobos. El escenario obliga a competir desde el primer minuto y a elevar la eficacia en las áreas: el propio entrenador señaló tras el último empate liguero que el equipo debe afinar la estrategia y los arranques, aunque defendió el buen tono general y la sensación de solidez. Rotaciones, sí, pero sin regalar nada: «Sacaremos un equipo muy competitivo, los mejores para ganar».

Iker Bidaurrázaga en la lista

Siguen siendo baja Sanchidrián y Ajenjo. Además, hay varios jugadores «entre algodones» y se decidirá a última hora. Uno de ellos es Carlos González, que ya entrena con el grupo y se valorará si conviene arriesgar. Diego Guti, pese a la roja que vio el sábado ante el Ourense, está disponible. En la expedición verde también estará el joven Iker Bidaurrázaga, el juvenil que hizo la pretemporada con el equipo (por segundo verano seguido) rindiendo a gran nivel y al que Cobos premia con esta convocatoria. Puede incluso que con algunos minutos.

El plan de estos días, apenas dos entrenamientos, ha puesto el foco en recuperar, equilibrar cargas en quienes tuvieron menos minutos y acertar con los futbolistas en mejor condición para un partido que se prevé exigente.

Alineaciones probables GUADALAJARA: Dani Vicente; Cera, Ablanque, Víctor Rodríguez, Julio Martínez; Pablo Rojo, Manu Ramírez, Unax, Borja Díaz, Neskes, y Cañizo. CACEREÑO: Iván Martínez, Rubén Valdera, Martínez, Javi Barrio, Oussama, Diego Guti, Rementería, Iván Fernández, Raúl Sanchís, Ale Morales, César Gómez. ARBITRO: Luis Enrique Morona del Campo (Comité madrileño). ESTADIO: Pedro Escartín. HORA: Martes, 20.00.

La Copa, además, toca una fibra especial en Cáceres. El recuerdo del 2-1 al Girona en diciembre de 2022 y aquella noche grande que trajo después al Real Madrid al Príncipe Felipe -caída por la mínima, resuelta por un latigazo de Rodrygo- alimenta la convicción de que el torneo amplifica al CPC cuando es valiente, ordenado y eficaz. Ese ‘idilio’ de Cobos con la competición no es un eslogan: hechos que sostienen el presente y empujan la ambición de un vestuario que quiere volver al bombo, un bombo que la temporada pasada le regaló al Atlético.

Tácticamente, Cobos refuerza que el viaje en el día no será excusa: «Se juega a las ocho de la tarde, vamos con tiempo… El viaje no va a ser una excusa». Y en cuanto al trabajo previo: «Hemos incidido sobre todo en la recuperación. Los que menos han jugado han hecho un trabajo un poco diferente… Pero sobre todo acertar en los jugadores que están en mejor condición para este partido».

Afrontar este choque fuera de casa, ante un adversario consolidado y en una competición donde un fallo grave puede costar la eliminatoria, exige concentración, ambición y eficacia. Y el CPC está preparado para todo eso.