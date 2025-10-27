Carbajal pide a la afición del Cáceres que no silbe al equipo y que le apoye

“También tiene que ayudar la afición, tiene que arroparnos. Sé que es difícil, pero tiene que aplaudirles y exigir cuando bajemos los brazos, pero ayudarnos”. El llamamiento de Jacinto Carbajal, entrenador del Cáceres Patrimonio, tras la dura derrota ante el Caja 87 de Sevilla, tenía un tono de lamento, pero el técnico verdinegro lo decía con calma, lanzando el mensaje de que el equipo puede retomar el buen tono que reivindicó en pretemporada.

“Hay momentos que como aficionado te desesperas porque ves que el equipo comete un error tonto, te cogen un rebote… lo puedo entender, pero les pediría que ayuden a los chicos. Desde luego con silbidos en la grada no vamos a ayudar y no van a meter más porque les silben, pero cada uno paga su entrada y cada aficionado que haga lo que crea que tiene que hacer”. Carbajal hacía esa petición minutos después de sufrir un varapalo considerable ante el equipo de su exjefe, Adriá Alonso.

Para el entrenador local la clave estuvo en la primera parte. “Salen muy físicos y nosotros no hemos sido capaces de ir a ese nivel físico, después de una semana dura con tres partidos y tres derrotas”, justificó. “Esos balones divididos los cogen ellos siempre, también esas canastas muy al límite. Todo ello nos ha ido minando y hay un momento de la primera parte en el que el equipo se deja ir”, asumió Carbajal, algo que reconoció que le dolió. “No es una imagen que tengamos que dar en casa”, abundó.

Cambio en el segundo tiempo

“En la segunda parte el equipo ha estado más serio, más duro, pero nos ha faltado acierto. Ellos meten 26 puntos, y dejarle en 26 al Caja está muy bien, pero nos ha faltado acierto para haber estrechado un poquito más las distancias”. El técnico extremeño sí sacó esa lectura positiva de la continuación del duelo del Multiusos. En clave filosófica, expresó que “en dinámicas positivas todo fluye y todo va bien”, al tiempo que lamentó: “en dinámicas como la nuestra es difícil, hay que remar. Hay que seguir trabajando, no nos queda otra. Ese nivel de confianza y de energía lo tenemos que sacar juntos, ayudándonos. Ahora viene una semana larga y el domingo en Jaén. Nos están faltando puntos”.

Buen día a día

“Nos ha costado ese nivel físico. Estábamos defendiendo al límite, hay un error y te meten un triple; un balón dividido y te meten canasta bajo el aro. Y eso mina en las rachas negativas más. No hemos encontrado tiros liberados en la primera parte, en la segunda sí, pero no hemos metido. Es seguir trabajando y unidos. El día a día es bueno y hay que confiar”, aseguró Carbajal. Además, agregó que había sido una “semana dura” y un partido “desigual. Ellos no han tenido viaje ni partido entre semana. A nosotros a esto le sumas la racha y es complicado”, expresó, para después sentenciar: “vamos a salir de ello”.

Además, el entrenador verdinegro dijo sobre el futuro: “Las expectativas te las da el día a día. Nos hemos ilusionado con un equipo joven y con mucha energía, distinto al del año pasado, pero necesita trabajo, cariño y paciencia. Poco a poco. A ver si vamos saliendo del bache y sumando gente, que llegue a los niveles por los que les hemos fichado. Para eso les tiene que ayudar el entorno y los propios compañeros. A ver si sacamos la mejor versión de todos y podemos ilusionarnos para mirar hacia arriba”, afirmó.

¿Hará algún retoque en la plantilla?, se le cuestionó. “Ahora no pienso en eso porque no es algo que dependa de mí. Ahora solamente pienso en ayudar”, sentenció.