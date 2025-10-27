El Gévora rescata un punto en la recta final ante el Jerez

El Gévora sigue acompañando la buena imagen mostrada de puntos. El conjunto pedáneo logró un valioso empate a dos ante el Jerez en un encuentro disputado y de ritmo cambiante, resuelto con un gol de Bachuri en los compases finales. El tanto permitió a los de Martín Fernández prolongar su buena dinámica y encadenar su tercer partido consecutivo sin perder.

El choque comenzó con dominio local. Como acostumbra en el Municipal, el Gévora llevó la iniciativa y generó las primeras ocasiones. Sin embargo, el conjunto templario iba ser el primero en golpear. Aprovechándose de una acción a balón parado, el Jerez se adelantó en el minuto 37 con un tanto de Carlos Espinar.

Cuando el descanso parecía próximo, una pena máxima transformada por Isma Perera equilibró el marcador. Tras el paso por vestuarios, el Jerez volvió a golpear pronto. En una de sus primeras llegadas, Chema Chávez firmó el 1-2, obligando al cuadro verdinegro a remar de nuevo contra corriente.

Pese al mazazo, el Gévora no perdió la fe. Dominó la posesión y buscó el empate con insistencia ante un rival replegado que trataba de conservar su renta. La recompensa llegaría en el minuto 85, cuando Bachuri, desde la frontal, conectó un disparo ajustado que se coló junto al poste y desató la euforia en la grada. Finalmente los pedáneos lograron rescatar un punto en una nueva muestra de madurez y adaptación a la categoría.

Con este empate, el Gévora alcanza los diez puntos y se asienta en la décima posición. Los verdinegros volverán a jugar en casa el próximo fin de semana, esta vez frente a un complicado Azuaga, con el objetivo de prolongar su buena racha.