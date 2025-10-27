Jerez disfruta con el mejor autocross nacional

La última prueba del Campeonato de España de Autocross llegaba a Extremadura, en concreto a Jerez de los Caballeros con casi todos campeonatos por decidir, otorgando una emoción extra a todas las categorías programadas en este siempre interesante certamen, en las que el público no tiene un momento para el aburrimiento. El circuito Joaquín Pastelero, de casi un kilómetro de recorrido, ha tenido varias mejoras por parte del Motor Club Jerez de los Caballeros, en un esfuerzo por acercar sus instalaciones a la mejores del Nacional como Arteixo en Coruña o Esplus en Huesca. La lista de inscritos contabilizó 63 equipos autorizados, repartidos en cinco categorías, tres de ellas con los espectaculares Car Cross, aportando Extremadura 16 equipos.

Las dos jornadas estuvieron libres de lluvia para las carreras, pero las precipitaciones de la noche ayudaron a que el polvo fuese mínimo, dejando además la tierra en muy buenas condiciones para la disputa de las carreras.

División I

Con solo siete coches en pista, lo que parecía iba a ser un duelo a tres por el campeonato, se quedaba finalmente en dos, porque Cristian Escribano, fuera de carrera el sábado por un problema de embrague, quedó descartado de la lucha por el título. Una sola final del domingo lo decidiría todo entre Roberto Martínez, el más rápido y que salia en la mejor posición de parrilla y el gallego Sabino Garcia con su Citroën DS3, que esta vez no parecía poder estar en los tiempos de su rival. Martínez y su Mitsubishi fueron superiores desde el principio y revalida su titulo conseguido el año pasado. Completó el podio final Escribano, que pudo tener listo su Skoda Fabia S2000 para el domingo. Antonio Sánchez Galván fue el mejor y único de nuestros representantes, terminando con su BMW 325 ix en sexta posición.

División II

La División de los turismos con menos cilindrada, tenia sobre el papel cuatro posibles pilotos con opciones de ser campeones, pero la incomparecencia de los hermanos Gabriel y Guillem y Luis Baradad, dejaba a otros dos hermanos, Gabriel y Esteban Serrano, así que todo quedaría en casa. Con diez participantes, varios fueron los pilotos que tuvieron que abandonar por avería, lo que fue dejando un poco mas despejado el camino a Esteban que partiendo desde la pole, y secundado por su hermano, conseguía adjudicarse el campeonato. Gabriel superaba la única mujer participante, Mireia Cánovas que con su Opel Astra cerraba pódium y dejaba atrás a los seis pilotos participantes que terminaron, encabezados por el piloto local Manuel Silva.

Car Cross

De nuevo con tres pilotos con opciones de ser campeones de España, fue la categoría mas emocionante, porque hasta la final cualquiera de los tres aspirantes, podrían haberse llevado el titulo a sus vitrinas. Pepe Arqué piloto del Kincar, partía con una ligera desventaja en la manga final, pero tras una arrancada perfecta, pudo contener los ataques de Quim González, dando al constructor su primer campeonato. Pol Durán, como Quim llevaba un Speedcar Wonder, y a pesar de ser ganador de la clasificación y dos de las clasificatorias, se tuvo que conformar con el tercer puesto. Bonita lucha por la octava y novena plaza entre nuestros representantes Iván Méndez y Alberto Moreno resuelta por pocos segundo a favor de Iván. Undécimo fue Javier Mesa con Francisco José Vinagre, y ya más distanciados de ellos en las siguientes plazas, Francisco Reales, Antonio María Sánchez, que sufrió un drive through que le hizo perder varias plazas y Antonio Manuel Guerrero, los tres pilotando MV Racing.

Car Cross Series Mrf

Esta categoría era la única que tenía ya adjudicado el campeonato, en este caso al piloto Diego García, que rompía la dinámica de todo el año, con tiempos más irregulares a pesar de la pole, y con un vuelco incluido durante una de las mangas. Aprovechando las circunstancias y una excelente salida, Bruno Cánovas pudo llevar a su Casmat a lo mas alto, frenando a Diego que según avanzaban las mangas recuperaba el ritmo necesario para terminar segundo por delante de Jon Bikendi. Sin poder alcanzar a los tres pilotos mas rápidos del campeonato, Daniel Delgado era cuarto y el mejor representante de los extremeñoss, no sin antes pelear muy duro con el asturiano Juanma García. No pudieron clasificarse ni Esteban Ruiz ni Fredi López para la final.

Car Cross Junior

Con un pleno de victorias este año, Oscar Fuertes salió de Extremadura con la última de ellas, y el campeonato al no estar presente Lolo Bermúdez. Carrera tranquila para él, con Joao Traila y AndrésIglesias cerrando podio.

El campeonato del 2026 se iniciará precisamente en Jerez de los Caballeros, la ciudad de los templarios, con un respaldo absoluto para el organizador, y que puede atraer aún más inscritos con presupuesto y proyectos empezando, en la que se podría unir una nueva categoría reservada a los 'kids', permitiendo una bajada en la edad mínima para competir en el CEAX, como ya se hace desde siempre en el karting.