Juan Marrero: «No hay punto de inflexión, solo se trata de ganar»

El Badajoz volvió a ofrecer su mejor versión a domicilio con una victoria convincente ante el Pueblonuevo por 0-3 que confirma su recuperación en el campeonato. Los goles de Lobato al filo del descanso, Bermúdez de penalti y Fran Miranda en la recta final del choque, todos ellos a balón parado, fueron suficientes para que el conjunto pacense obtuviera tres puntos en un escenario muy complejo. Al término del encuentro, Juan Marrero valoró el trabajo de sus jugadores en un partido que, según sus propias palabras, «solo se puede ganar trabajando mucho».

El técnico valenciano reconoció la dificultad de competir en el Antonio Amaya, un campo siempre exigente por sus dimensiones y condiciones. «Aunque el rival esté abajo, cada año usan su campo para competir al máximo. Valentín le saca mucho rendimiento a su equipo. Aquí hay que controlar el balón parado y los rechaces, y eso implica trabajo. Hemos estado bien y nos llevamos la victoria», subrayó.

Con varias bajas importantes en la plantilla, Marrero quiso destacar la actitud del grupo. «Cuando tienes la mala suerte de tener lesionados, los que están deben multiplicarse. Hoy lo han hecho en un campo muy complicado. El balón parado ha salido a la perfección y cuando tienes esa fortuna lo normal es ganar, dentro del sacrificio que conlleva ese campo».

El entrenador blanquinegro insistió en el valor del esfuerzo y la identidad del equipo. «Lo único que pido es que representen al Badajoz y a su afición dejándose todo. A veces ganarás y otras no, pero nadie debe jugarse la salud. No ha habido molestias en esta ocasión y en los próximos dos partidos recuperaremos a gente».

Pese al buen momento, Marrero evitó hablar de un punto de inflexión. «No hay punto de inflexión, se trata de ganar. Tenemos que colocar al Badajoz donde se merece y eso depende de nosotros. Los jugadores han apretado los dientes ante la adversidad y, al igual que en Montijo, me voy muy contento».

El técnico valoró también la progresión del equipo en las últimas semanas, donde el trabajo empieza a verse reflejado en los resultados. «No hay ninguna queja. Cuando perdíamos, el trabajo estaba ahí. No estaban saliendo algunas cosas, pero en el momento en que el talento aparece marcamos la diferencia y sumamos», manifestó.

Por último, Marrero quiso poner en valor la actitud de sus jugadores y el compromiso mostrado pese a las limitaciones. «El entrenador debe transmitir fortaleza y perseverancia. Tengo un grupo excelente. Es difícil entrenar con 12 o 13 jugadores, pero los chavales cada vez que vienen aportan. Va a haber más competencia en el momento en que lleguen los lesionados».

Con el triunfo en Pueblonuevo, el Badajoz suma su segunda victoria consecutiva a domicilio y afronta con optimismo su próxima cita en Jerez de los Caballeros, donde buscará prolongar su racha ascendente.