El líder Arroyo retoma el paso en la Tercera de fútbol sala con goleada

Reacción inmediata del líder del grupo extremeño de Tercera División de fútbol sala. El Arroyo Ferroluz venció 5-2 al Villagarcía, una semana después de haber sufrido su primera y única derrota en lo que va de campeonato. Fue uno de los resultados más destacados de la séptima jornada, en la que además el Cáceres Universidad ganó por primera vez esta liga (1-2 al Ciudad de Almendralejo). Por otro lado, también vencieron San José, Jarandilla y Torrecillas para completar el cuarteto de cabeza, zona de la que no están lejos Rena y Granja.

Remontada en Arroyo de la Luz

No fue fácil el triunfo del primer clasificado, a tenor del 0-2 que favorecía al equipo de Villagarcía a los cinco minutos del inicio. Tardó el Arroyo en ponerse por delante , hasta el minuto 37, completando el marcador de 5-2 a su favor un gol del portero local Ignacio Casillas.

Resultado similar en la victoria 5-3 del Colegio San José ante el Granja. Duelo directo entre dos de los equipos con más peso en la categoría, resuelto con cuatro goles de Rober y uno de Dani del Sol para los locales, mientras que los hermanos Javier y Daniel Moreno Parra y Vera marcaron para los visitantes. Los cacereños volvieron a vencer al equipo de Granja de Torrehermosa en la repetición de la reciente final de Supercopa.

También ganó el Cáceres Uex, en su caso 1-2 en la cancha del Ciudad de Almendralejo. Hasta la séptima jornada ha tenido que esperar el equipo universitario para sumar tres puntos de una tacada esta temporada. Lo hizo frente al club almendralejense, que encadena dos derrotas seguidas. Por otro lado, sigue estancado el Badajoz GV Energía ACV (cuadro derrotas seguidas), que no termina de adaptarse a la categoría tras su descenso de Segunda B. El sábado perdió 4-7 con el Bambatam Rena que, por su parte, sigue con estos tres puntos muy cerca de la cabeza de la tabla.

En esa zona alta se mantienen los brillos de dos equipos que ganaron en casa. El Jarandilla supero 4-2 al Alfar Salvatierra, que le superaba 1-2 al descanso; y el Torrecillas venció 7-4 al Castañar en el partido que cerraba la jornada en un atípico horario para esta categoría, en la tarde del domingo.

Además, el Fex Multiseguros Navalmoral goleó 6-2 al colista Casar. Goles locales de Sergio 2, Carlos, Lucas, Javi y un rival en propia meta y visitantes de Daniel e Ignacio. El único empate de la jornada fue el Burguillos del Cerro 2-Buhersa Fyerpa Talayuela 2.

CONSULTA AQUÍ LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

Mucha igualdad en la tabla

En la tabla, el Arroyo Ferroluz sigue líder, ahora con 18 puntos; San José es segundo con 16 y muy cerca están Jarandilla, Torrecillas y Granja, con 15, y Rena, con 13. Ciudad de Almendralejo suma 12 y Castañar 10a. Con 8 puntos cada uno están empatados Talayuela, Navalmoral y Burguillos. Salvatierra tiene 6, Villagarcía y Cáceres 5, cerrando la tabla Badajoz y Casar con 2.

En el primer fin de semana de noviembre se jugará la octava jornada, con partidazo Granja-Arroyo, en el que el campeón de la fase regular el pasado año recibirá al actual líder. Además, duelo del Campo Arañuelo entre Talayuela y Navalmoral y enfrentamiento directo en el grupo de cabeza entre Rena y San José.