El Mérida, del enfado a la Copa

Tras el retumbar durante todo el fin de semana del famoso gol anulado a Benny Dibrani por el cual los emeritenses están enfadados por la decisión del colegiado de invalidarlo y el resto del fútbol nacional por la chapucera imagen de ver a un árbitro hablar por el móvil mientras tomaba la decisión, el Mérida debe centrarse en el encuentro de este miércoles (20.00 horas) en el que disputa la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Navalcarnero, que milita en el grupo 5 de Segunda Federación.

A tenor de cómo se desarrolló el partido del pasado viernes, en el que la Ponferradina no llegó a tirar entre los tres palos, daba la sensación de que el mencionado tanto que no subió al marcador, alrededor del minuto 60, hubiera sido prácticamente definitivo para que los tres puntos no volaran de la capital extremeña, lo cual hubiera supuesto, entre otras cosas, dormir empatado a puntos con la zona noble. Para el entrenador del Mérida, la acción condicionó «gravemente el resultado».

Al final, solo fue un punto e insuficiente para que los de Fran Beltrán salieran del descenso, alejándose, además, a cuatro de la promoción de ascenso. La igualdad todavía reina en el grupo y a nivel clasificatorio no es preocupante, pero lo cierto es que el paso de las dos jornadas consecutivas por el Romano José Fouto se pueden clasificar como positivas, con un bagaje de cuatro sobre seis puntos y con unas sensaciones bastantes mejoradas en la última cita.

Dos partidos fuera

A nivel individual, parece que empiezan a aparecer más jugadores que tiran la puerta de la titularidad. El último caso el del propio Dibrani, pues, además del gol anulado en la que protagonizó una gran acción individual llegando desde segunda línea y mostrando una gran calidad en la salida del portero, también fue suya la mejor ocasión del choque con un zapatazo al larguero desde la frontal tras un rechace. Además, se mostró muy participativo en la media punta, «presionando en todo momento», destacaba su entrenador. Su entrada en detrimento de Javi Areso fue la única novedad en el once titular. El alemán se colocó de enganche por detrás de Álvaro García, lo que hizo que Carlos Doncel arrancara desde la derecha.

Pasado el enfado, llega el momento de centrarse «en una semana que va a ser difícil porque jugamos miércoles y sábado, y los dos fuera de casa, pero estamos en el momento en el que estamos consiguiendo enganchar a más gente». Para Beltrán, la eliminatoria copera «a nivel colectivo, nos viene en el mejor momento». Defendía el preparador que «esta semana nos va a dar la oportunidad de darle minutos a jugadores que están luchando por eso. Unos en copa y otros en liga, y otros a la siguiente semana. Tenemos que mover al equipo porque se está generando una energía positiva y yo, como entrenador, tengo que aprovecharla».