Un proyecto promueve los valores positivos del deporte en Cáceres

Un proyecto pionero en Extremadura para canalizar y potenciar los valores positivos del deporte a la vez que ofrece un entorno seguro, formativo e inclusivo para jugadoras, jugadores, padres, madres, árbitros y árbitras. Con esta meta nace la Escuela de Madres y Padres de Futbolistas de Extremadura de la mano de la Asociación Objetivos, con la financiación de la Diputación de Cáceres y apoyo inicial de la Universidad de Extremadura (UEx) y cinco clubes de fútbol.

El diputado de Deportes, Pablo López, informó de ello con el presidente de la Asociación Objetivos, Santos Jorna; el representante de la Federación Extremeña de Fútbol, Mario Cáceres; el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UEx, Tomás García, y María José Tostado y José Antonio Bermejo, representantes del Miajadas y el Arroyo, respectivamente.

“El responde a la importancia del papel de los padres y madres en el fútbol base, no solo en soporte emocional sino como aliados del crecimiento integral de los jóvenes deportistas», ha explicado López.

En esta etapa inicial serán los padres y madres de las y los futbolistas de la Escuela Morala de Fútbol, del Miajadas, del Arroyo, de la UP Plasencia y del Moraleja los que accedan a formaciones relacionadas con el desarrollo deportivo, físico y emocional de las y los futbolistas y la promoción de la convivencia en el deporte base.

10 módulos

El curso 2025-2026 ofrecerá 10 módulos formativos que abordan temas como la comunicación con entrenadores y árbitros, la gestión emocional, la conciliación entre estudios y deporte, la nutrición o la educación en valores.

El programa combina sesiones presenciales en municipios con una plataforma de teleformación abierta a todas las familias participantes durante 12 meses. Además, se incluye un Decálogo de Compromiso de Madres y Padres, que promueve el respeto, la deportividad y la colaboración con entrenadores, árbitros y equipos. Los contenidos incluirán vídeos, podcasts y entrevistas y culminarán con la entrega de un diploma avalado por las entidades colaboradoras.

Todos los contenidos, en la web https://madresypadres.com