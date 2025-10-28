El Azuaga ya espera al Leganés con la ilusión por bandera en Copa

Azuaga tiene ganas de Copa y el CD Azuaga quiere liarla. El equipo de la Campiña Sur recibe al Leganés en la primera ronda del torneo copero y lo hace en la que es su segunda participación en esta competición después de que en 2023, también ante un equipo del fútbol profesional como es el Cartagena, el pueblo de Azuaga se quedara con la miel en los labios con una derrota que tuvo que llegar desde los once metros tras una tanda de penaltis.

Pero ahora el fútbol les vuelve a dar una oportunidad, también en su casa, ante un equipo que hasta hace apenas un puñado de meses militaba en la máxima categoría del fútbol patrio. Todo ello en un encuentro al que el equipo que dirige José Miguel Ramos llega con la moral por las nubes tras encadenar dos triunfos consecutivos en la competición doméstica. El Azuaga ganó el pasado domingo 1-0 al Calamonte en casa y 0-2 en su visita a Puebla de la Calzada una semana antes. Dos resultados que hacen que el equipo rojiblanco afronte la visita de los pepineros con la confianza suficiente para poder encarar el choque con determinación.

En el Azuaga son conscientes de la dificultad que atañe un encuentro de este tipo, pero confían que factores como la lógica relajación de jugar ante un equipo de inferior categoría, el factor campo y también el empuje de la parroquia local haga soñar con una gesta que hace dos años casi se cumple ante el Cartagena.

Buena dinámica

También arrastra buena dinámica el equipo madrileño, que no conoce la derrota en las últimas cuatro jornadas que ha disputado y que además viene de empatar a cero ante el Eibar en Ipurúa. Paco López, previsiblemente, dará oportunidad de jugar a los menos habituales ante la teórica superioridad de su equipo.

Está por ver también si el técnico del Azuaga mueve ficha y da oportunidades a algunos de los menos habituales o si por el contrario confía en el núcleo de futbolistas por los que viene apostando en mayor medida en este tramo inicial de campeonato liguero. Cabe recordagar que el conjunto azuagueño es cuarto con 14 puntos, a solo tres del liderato de la Tercera. Sea como sea, el Azuaga tiene licencia para soñar.