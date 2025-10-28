El balonmano extremeño da el pistoletazo de salida a la temporada 25-26

El pasado fin de semana comenzaron las ligas absolutas de balonmano a nivel regional en Extremadura, dando inicio a una nueva temporada cargada de ilusión y buenos encuentros.

En Primera Nacional Femenina, la EMD Aceuchal continúa con la sólida línea mostrada el pasado curso, cuando fue el gran dominador de la competición. Las jugadoras de Juanpe Moreno se impusieron con autoridad al Paideuterion por 35-19 (16-10 al descanso) en un partido muy completo del conjunto aceuchalense, en el que todas las jugadoras tuvieron un papel destacado, especialmente las más jóvenes.

Más ajustado resultó el duelo entre el BM Tres Valles y la UBP, en el que las locales lograron la victoria por 23-20 (12-7 al descanso). El choque estuvo muy igualado y se decidió por pequeños detalles a favor del equipo placentino. Marta Pino y Andrea Cañamero, con seis goles cada una, fueron decisivas en el triunfo. En las filas pacenses sobresalió Helena Neves, también con seis tantos.

La competición masculina

En Mérida, el BM Villafranca se impuso al Josefinas Mérida por 36-29 en el Complejo Deportivo de La Paz. El conjunto villafranqués dominó prácticamente todo el encuentro, aunque las locales llegaron a ponerse un gol arriba en algunos momentos de la primera parte. Al descanso se llegó con 15-12 para las visitantes y, tras la reanudación, el Villafranca aceleró el ritmo y se distanció definitivamente hacia el minuto 40. Jesús Vinagre, con diez goles, fue el máximo anotador del encuentro, mientras que Esteban Delgado destacó con ocho tantos por parte del Villafranca.

En el último partido de la jornada, la UBP debutó con victoria tras imponerse por 33-30 al vigente campeón, el Ciudad de Villafranca, en un intenso encuentro disputado en el pabellón Antonio Domínguez. La primera mitad estuvo marcada por la alternancia en el marcador, aunque los locales se fueron al descanso con ventaja (16-14). En la segunda parte, el conjunto visitante logró igualar el tanteo, pero en el tramo final los pacenses, liderados por un gran Apolo, se mostraron más acertados de cara a portería y encarrilaron el choque hasta el definitivo 33-30.

El pacense Del Pozo fue el máximo goleador con nueve tantos, seguido de Aksel con seis. En el conjunto visitante destacaron Borja y Manu, ambos con cinco goles.

La próxima jornada habrá descanso en las ligas sénior con motivo de la festividad de Todos los Santos.