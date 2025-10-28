Un Cacereño valiente cae en Copa

2 - GUADALAJARA: Dani Vicente; Julio Martínez, Gallardo, Cera, Víctor; Neskes (Borja Díaz, min. 46), Manu Ramírez (Unax, min. 67; Jorge Casado, min. 78), Pablo Rojo, Verdú (Samu Mayo, min. 72); Cañizo (David Amigo, min. 67) y Pablo Muñoz. 1 - CACEREÑO: Iván Martínez; Joserra, Javi Barrio (Sanvi, min. 77), Martínez, Valdera; Diego Guti, Raúl Sanchís (Diego Gómez, min. 70), Rementeria (Deco, min. 77); Morales (Emi, min. 63), Iván Fernández y César Gómez (Berlanga, min. 63). GOLES: 1-0: min. 40, Neskes, de penalti. 2-0: min. 82, Samu Mayo. 2-1: min. 94, Berlanga. ÁRBITRO: Luis Enrique Morona del Campo (Colegio madrileño). Expulsó al local Julio Martínez por dos amarilla (min. 92) y amonestó a Víctor y Gallardo, por el Guadalajara; y a Martínez, Joserra y Emi, por el Cacereño. INCIDENCIAS: Estadio Pedro Escartín. 2.834 espectadores.

El Cacereño se marchó del Pedro Escartín con una sensación amarga: la de haber competido con carácter, la de haber buscado el partido hasta el último aliento, pero también la de haber quedado fuera de la Copa del Rey por detalles, por esa delgada línea que separa el acierto del lamento. Cayó 2-1 ante el Guadalajara, en un duelo intenso, abierto y con final agónico que deja a los de Julio Cobos fuera del torneo, aunque no desprovistos de orgullo.

El técnico de Valdehornillos había advertido en la víspera que el equipo iría «a competir, sin excusas», pese a las rotaciones y el viaje en el día. Y el guion respondió a esa idea: el Cacereño fue valiente, ordenado, y tuvo las primeras llegadas del encuentro. Desde el inicio se notó que el equipo verde quería hacer valer su experiencia copera, esa que ya asombró hace dos años ante el Girona y que llevó después al Real Madrid a Cáceres.

A los trece minutos llegó el primer aviso: centro de Iván Fernández y cabezazo de César Gómez a las manos de Dani Vicente. Poco después, Morales probó desde la frontal y el meta local respondió seguro. Eran los mejores minutos del conjunto de Cobos, dominando en la presión y obligando al Dépor a retrasar líneas. Pero el fútbol, caprichoso, empezó a girar hacia el lado morado.

Otro penalti fallado

La primera gran oportunidad para romper el equilibrio fue cacereña. En el minuto 22, el árbitro señaló penalti a favor de los visitantes. César Gómez asumió la responsabilidad, pero Dani Vicente adivinó la intención y detuvo el lanzamiento. Otro penalti fallado, otra oportunidad perdida. Fue un golpe emocional del que el Cacereño trató de reponerse rápido, consciente de que en este tipo de eliminatorias los errores pesan el doble.

El Guadalajara, que había ido creciendo poco a poco, encontró su premio antes del descanso. En el 40, un penalti en el área visitante permitió a Neskes adelantar a los locales. El 1-0 castigaba la falta de acierto del Cacereño y dejaba el partido cuesta arriba al intermedio. Aun así, los verdes no se descompusieron. Volvieron con energía, buscando por las bandas, con Morales y César muy activos hasta que Cobos movió el banquillo.

El equipo verde lo intentó, sobre todo por la izquierda, donde Iván Fernández rozó el empate con un disparo que se fue al lateral de la red. Era el minuto 62 y el Cacereño apretaba, con convicción y orgullo, sin bajar los brazos. Pero el Dépor, más eficaz en el área, volvió a golpear.

El segundo tanto local

En el 82, Samu Mayo enganchó un potente disparo que se coló en la portería de Iván Martínez. El 2-0 parecía definitivo y el partido se teñía de morado, aunque el equipo de Cobos no renunció a nada. Aun con las fuerzas justas, el Cacereño siguió empujando, demostrando ese gen competitivo que lo caracteriza.

El esfuerzo tuvo premio en el tiempo añadido. En el 94, Berlanga, recién incorporado, redujo distancias con el 2-1, un gol que premió la insistencia y devolvió la esperanza durante los últimos segundos. No hubo tiempo para más, pero sí para que el Cacereño se despidiera con la cabeza alta, ovacionado por los aficionados desplazados y reconocido por el propio público local.

El pitido final dejó a los extremeños fuera del torneo, pero no borró la buena imagen de un equipo que, pese a las rotaciones y las bajas, se mantuvo fiel a su idea de competir en cualquier escenario. Julio Cobos lo prometió en la previa, y su Cacereño compitió hasta el final, rozó el empate y demostró que la Copa sigue siendo un territorio donde el equipo se siente vivo.

No hubo premio en el marcador, pero sí una actuación que refuerza la convicción del grupo. Porque el fútbol, más allá de los resultados, también se mide por el modo de caer. Y el Cacereño cayó de pie.