Carreras por montaña
Éxito del Valcorchero Extreme Trail, que reúne a más de 300 corredores en Plasencia
La primera edición de la carrera de montaña Valcorchero Extreme Trail se celebró este domingo con récord de participación, un ambiente excepcional y la consagración de Plasencia como referente del trail running en Extremadura
Daniel Remon y Carla Obregón ganaron la prueba larga y Juan Díaz y Casty García, la corta
El monte Valcorchero se convirtió este pasado domingo en el epicentro del deporte al aire libre con la disputa del Valcorchero Extreme Trail, una prueba que reunió a más de 300 corredores en su primera edición y que ha dejado un balance sobresaliente tanto en participación como en organización.
La carrera, organizada por el Club Atletas Populares de Plasencia con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia, la Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme), ofreció dos recorridos de 23 y 13 kilómetros. Ambos trazados combinaron tramos técnicos y senderos entre alcornoques, encinas y quejigos, atravesando los característicos bolos graníticos y fuentes de piedra del paraje, con espectaculares vistas a la ciudad y a la ermita de la Virgen del Puerto.
En la distancia larga (23 km), la victoria fue para Daniel Remón, que cruzó la meta con un tiempo de 1:47:54, seguido de cerca por sus principales rivales. En la categoría femenina, el triunfo fue para Carla Obregón, que completó el recorrido en 2:14:19.
Por su parte, en la modalidad corta (13 km), Juan Díaz se impuso con un registro de 59:37, mientras que Casty García fue la ganadora femenina con un tiempo de 1:13:30.
La jornada se desarrolló en un ambiente excepcional, con la participación de numerosos voluntarios, público y familiares que animaron a lo largo del recorrido. La organización destacó el comportamiento ejemplar de los corredores y la importancia de poner en valor el entorno natural de Valcorchero, declarado Patrimonio Natural de Plasencia.
El evento concluyó con la entrega de premios en el Pabellón Municipal de la Ciudad Deportiva, donde se reconoció a los ganadores de cada categoría y se agradeció la colaboración de entidades y patrocinadores.
Con este debut, el Valcorchero Extreme Trail se consolida como una cita imprescindible del calendario de carreras por montaña en Extremadura, combinando deporte, naturaleza y sostenibilidad en un entorno único.
