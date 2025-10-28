El Extremadura sueña en grande

3-EXTREMADURA: Cristian; Samu Hurtado, Carlos Cordero, Tala, Angel Cano, Barace, Zarfino (min. 66, Callejón), Marco Manchón (min. 77, Robe Moreno), Luis Nicolás (min. 70, Núñez), Usama (min. 77, Dieguito), Maikel (min. 66, Frodo). 1-LAS PALMAS: Caro, Herzog, Víti (min. 69, Loiodice), Cedeño, Cristian, Pejiño (Alex Suárez, min. 79), Iñaki (min. 53, Manu Fuster), Pezzolesi, Adam (min. 69, Arturo), Navarro (min. 79, Lukovic)., Mata. GOLES: 1-0-MIn. 14:Marco Manchón. 2-0-Min. 60:Barace, de penalti. 2-1-Min. 76:Pezzolesi. 3-1-Min. 90+3:Frodo. ÁRBITRO: Manuel Orellana (Comité Andaluz). Amarillas para Zarfino, Luis Nicolás, Rober Moreno . INCIDENCIAS: Encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.

El fútbol tiene rincones capaces de guardar magia. Hay estadios donde el tiempo se detiene, donde la historia respira en cada ladrillo, donde el aliento de la grada se convierte en viento que empuja. El Francisco de la Hera es uno de ellos. Y en la noche de este martes, en Copa del Rey, volvió a latir como en sus mejores tiempos. El Extremadura firmó un triunfo para siempre, de los que se cuentan dentro de muchos años, imponiéndose 3-1 a Las Palmas con alma, sudor y un compromiso feroz que reivindica el ADN azulgrana.

El equipo de Francisco Diosdado, ‘Cisqui’ salió al campo con el colmillo afilado. Ya en el minuto 10 llegó el primer aviso: centro de Tala, llegada poderosa de Gio Zarfino y remate elevado que levantó a la grada.

Era un mensaje: aquí manda Almendralejo. Un minuto después, ese mensaje se convirtió en grito. Minuto 11: presión alta asfixiante de Zarfino, error forzado del portero y aparición de Manchón para hacer el 1-0. El estadio explotó. Era fútbol y era sentimiento.

Las Palmas reaccionó, demostrando su calidad. Herzog rozó el larguero en un córner al 21 y, más tarde, Iñaki probó desde lejos en el 30, rozando el palo. Pero el Extremadura estaba arropado por más de cinco mil gargantas que empujaban cada carrera, cada choque, cada intención. La primera parte fue puro espíritu, puro Almendralejo: intensidad, solidaridad y orgullo. Mucho orgullo.

La segunda mitad empezó con arte. Minuto 49: Usama se inventó un caño, se perfiló y soltó un disparo raso que obligó a Caro a lucirse con una parada milagrosa. Dos minutos después llegó uno de esos momentos que el fútbol recuerda: Iñaki, el extremeño que vestía de amarillo, tuvo que retirarse lesionado y más de quinientos vecinos de Fuente del Maestre lo despidieron con una ovación que fue realmente abrazo.

Penalti y 2-0

Pero el partido seguía encendido. Minuto 59, otra jugada trenzada entre Usama y Manchón, caída en el área y penalti claro. Barace asumió la responsabilidad, engañó al portero y puso el 2-0 con la serenidad de los que creen.

Las Palmas se volcó entonces, como es lógico, y tras varias llegadas logró acortar distancias en el 77 con un cabezazo de Pezzolesi en un córner, sembrando algo de nervio. El tramo final fue una prueba de resistencia, donde Cano y Cordero se convirtieron en murallas de granito, sosteniendo al equipo ante un rival que colgaba balones sin descanso.

Y cuando el partido se encaminaba a su último suspiro, llegó el broche para la eternidad: minuto 93, pase largo maravilloso de Diego, Callejón controla y la pone con temple, y Frodo, entrando desde el costado, conecta el remate del 3-1 que desató la locura absoluta. Un gol que no solo cerraba el partido: encendía la memoria colectiva del Francisco de la Hera.

Porque algunas noches no se ganan: se conquistan.