Ciclismo
El Kazajoz cierra la temporada con dos Copas de España y tres títulos andaluces
El equipo pacense culmina un año histórico sumando cinco nuevos triunfos en un solo fin de semana
El Kazajoz-PetroGold-Extremadura ha puesto el broche de oro a una temporada llena de éxitos al conquistar dos Copas de España XCM y tres títulos andaluces de Gravel en el último fin de semana de competiciones nacionales. Un balance inmejorable que confirma el excelente momento deportivo de la formación extremeña.
El sábado, el equipo afrontó el Campeonato de Andalucía de Gravel, disputado en la localidad sevillana de Guillena, con tres corredores andaluces en sus filas. El resultado no pudo ser mejor: triplete de victorias en las categorías junior, sub23 y máster 30, a cargo de Camilo Ramírez, Álvaro Gómez y Loren Herrera, respectivamente. Este éxito subraya la relevancia y el peso de los ciclistas andaluces dentro del conjunto extremeño.
Ya el domingo, en Cazalla de la Sierra, se celebró la última prueba de la Copa de España XCM (Maratón), a la que llegaban José Julián Antúnez y de nuevo Loren Herrera como líderes de sus respectivas categorías. Con más suspense del deseado, ambos lograron cumplir sus objetivos y alzarse con el título final.
Loren Herrera se impuso en Máster 30, asegurando su victoria en la general pese a completar los últimos kilómetros con el hombro dislocado, una muestra más de su garra y determinación. Por su parte, José Julián Antúnez conquistó su segunda Copa de España XCM consecutiva, tras la obtenida en 2023, al subir nuevamente al podio y consolidar su liderato en Máster 60. No lo tuvo fácil: un problema electrónico en el cambio le obligó a detenerse en varias ocasiones, temiendo incluso por una posible retirada.
Finalmente, ambos corredores pudieron celebrar sendos títulos nacionales, completando un fin de semana perfecto para el Kazajoz. Para Loren Herrera, esta supone su segunda Copa de España de la temporada, tras la conseguida en Gravel, mientras que José Julián Antúnez suma ya tres consecutivas en tres años, tras las de 2023 (Maratón) y 2024 (Gravel).
