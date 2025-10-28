El Mérida se ilusiona para poder pasar ronda en Navalcarnero

El Mérida disputa este miércoles a partir de las 20.00 horas la primera eliminatoria de la Copa del Rey a domicilio ante el Navalcarnero, del grupo 5 de Segunda Federación.

Los emeritenses tendrán que saber adaptarse a las condiciones del terreno de juego de césped artificial;as dimensiones de este, así como ser capaces de aguantar el buen ambiente que se prevé en el Mariano González. Un estadio que no ha visto perder a su equipo en lo que se lleva de temporada con dos victorias y dos empates.

Fran Beltrán no quiere confianzas. «Tenemos que tener ilusión, pero también tenemos que competir porque será un partido particularmente difícil por el rival, la superficie, hay pocos días entre partidos y, luego para nosotros supone un reto que lo tenemos que hacer personal. El equipo está cada vez mejor, está puntuando más y mereciendo hacerlo todavía más si nos hubieran dejado el otro día, pero fuera de casa no estamos siendo competitivos, así que esta semana tenemos una gran oportunidad porque hay dos partidos fuera y tenemos que hacerlo mucho mejor de lo que lo venimos haciendo fuera del Romano».

Con todo

Defendía el entrenador aceptar el error por las condiciones del terreno de juego, «pero lo que no acepto es que no haya ilusión en mis jugadores, que no tengan pasión.Lo que no acepto, estando en el Mérida en Primera Federación, es que el Navalcarnero esté más motivado que nosotros, porque nosotros no hemos empatado con nadie. Si en el futuro jugamos contra un equipo de Primera División es porque hemos ganado mañana y por eso nadie puede tener más ilusión que nosotros».

En relación con el terreno de juego, «es igual para los dos, pero ellos están más adaptados. Quien quiera ser protagonista y llevar el ritmo del partido se va a encontrar con más obstáculos».

Beltrán reconocía que «los clubes de estas categorías no están preparados para jugar cada tres días». Sin embargo, «tenemos que salir con la ambición de querer traer al Romano a un equipo del fútbol profesional, sabiendo que hay que fajarse mucho y competir muy bien». Añadía que «nuestra vida es la liga y el crecimiento del club pasa por el rendimiento en la liga, pero yo no puedo priorizar porque le demando mucho a mis jugadores. Es una competición difícil de llevar, pero muy bonita».

La otra gran duda es qué hombres utilizará de la partida pensando en la acumulación de encuentros. Si es evidente que habrá muchas rotaciones.

Alineación con valor

A tenor de lo indicado por el preparador, que no es muy dado a grandes cambios en sus onces titulares, parece que será bastante reconocible: “con la alineación se verá qué valor le damos a la competición”. Explicaba que “pretendo aprovechar el partido para poner a jugadores que lo merecen y el entrenador no ha sido lo suficientemente valiente en liga. No vamos a tirar unos dados a la hora de hacer la alineación ni vamos a regalar minutos. Los no habituales tienen que aprovechar la oportunidad, pero no va a haber once cambios con respecto al otro día”.

Para este encuentro se mantienen las mismas bajas que el pasado viernes: Pipe ya está recuperado, pero no viajará, Artola tiene una resonancia el próximo lunes y Miki mejora, pero todavía no está disponible. Así pues, parece seguro el cambio en la portería para que debute Cacharrón, y futbolistas como Luis Pareja, Benny Dibrany, Capi o Manu Rivas, podrían tener su oportunidad, lo cual podría suponer hasta un cambio de dibujo, cerrando con tres centrales.

Enfrente estará un Navalcarnero que “es un buen equipo, que está compitiendo bien en su liga, que en su campo solo ha sacado buenos resultados y con jugadores con talento. Es un equipo que hace las cosas bien y seguro que nos lo pone difícil”, describía el técnico emeritense, quien espera no llegar a la tanda de penaltis, pues el último ensayo de sus pupilos en esta suerte ha sido “lamentable”, indicaba en tono desenfadado el técnico.

Sin bajas locales

Por su parte, los locales no tendrán ninguna baja para el partido y llegan a la cita también con “mucha ilusión”. El técnico, Manu González, se mostraba “convencido de que si abrimos el marcador, vamos a ser un equipo que genera muchas ocasiones, porque ya lo hemos demostrado”. Esperaba “darle una alegría a la afición que está viniendo al estadio, que está viendo la energía y la actitud de este equipo, pero le falta refrendarlo con resultados”.Al igual que para los emeritenses, si pasan “el premio es bastante bonito, así que vamos a ir a muerte, vamos a sacar al mejor equipo posible”.

Para Díaz, “el factor de jugar en casa, en las eliminatorias coperas, siempre es importante y tiene bastante relevancia en el resultado, por eso confío en que vengan en masa y nos apoye, porque si lo hacen, estoy seguro que no se va a notar la diferencia de categoría y estoy convencido de que vamos a pasar”.