Motociclismo
El motocross nacional vuelve al circuito Vía de la Plata de Mérida
El reformado trazado emeritense acoge este fin de semana una doble cita nacional
Efe
Unos 140 pilotos participarán del viernes al domingo en el Campeonato de España de Motocross de Autonomías y en el Campeonato de España de 65 centímetros cúbicos, que se disputarán en el circuito municipal Vía de la Plata, en Mérida.
Durante la presentación del evento, el delegado de Deportes del ayuntamiento emeritense, Antonio Marín, destacó que la ciudad se consolida como un referente en el motociclismo nacional tras la reforma del circuito, en la que el consistorio ha invertido 120.000 euros para adaptarlo a la normativa nacional. Esta actuación permitirá acoger pruebas deportivas de ámbito nacional y deja abierta la posibilidad de albergar futuros campeonatos internacionales, como ya ocurrió en años anteriores.
Entre las mejoras ejecutadas se encuentra la rehabilitación completa del edificio central, donde se ubica la dirección de carrera. También se ha renovado la valla perimetral y se ha instalado un doble vallado para cumplir con los requisitos de seguridad exigidos. Además, se han mejorado los accesos al público, la zona de aparcamiento, los boxes y la parrilla de salida, donde por primera vez los pilotos partirán desde un tramo metálico en lugar de sobre tierra.
La presidenta del Motoclub Vía de la Plata, María Elena Macías, organizadora de la prueba, agradeció la inversión del ayuntamiento, que calificó de «descomunal», y afirmó que esta actuación devuelve a Extremadura y al circuito la relevancia que tuvo en el pasado, cuando acogía competiciones internacionales del campeonato de Europa. Destacó asimismo que las normativas de la Real Federación de Motociclismo de España son muy exigentes en materia de seguridad, tanto para los pilotos como para el público, y aseguró que el circuito cumple todos los estándares, con zonas perfectamente adaptadas de parking, paddock y público.
En el Campeonato de España de Motocross de Autonomías, cada comunidad competirá con sus seis mejores pilotos, tres en la categoría MX85 y tres en la categoría MX Élite. El Campeonato de España de 65 cc reunirá a los más jóvenes del motocross nacional, niños (9 y 12 años).
El viernes se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas; el sábado, la categoría de 65 cc disputará entrenamientos y dos mangas, mientras que las categorías Élite y MX85 tendrán entrenamientos libres, cronometrados y clasificatorios. El domingo se disputará la gran cita del Campeonato de las Autonomías, con un warm-up previo y las mangas finales: dos para MX85 y tres para Élite.
