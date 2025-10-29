El Azuaga choca con la realidad

1 - AZUAGA: Jaime Durán, David Alcaraz (Emilio, min. 83), Zakarias, Ále Limón, Juanpe, Mohamed Salif (Álvaro Pérez, min. 83), Parada (Jesús Marín, min. 65), Antonio Márquez, Antonio Vera, Víctor Hernández (Alcántara, min. 83) y Luis Prieto (Peredo, min. 65). 4 - LEGANÉS: San Román, Roberto López, Djibril Gueye, Figueredo, Marvel, Gonzalo Melero, Carlos Guirao (Diawara, min. 68), Andrés Campos (Jorge Sáenz, min. 57), Pauwels (Sule, min. 68), Álex Millán (Siame, min. 68) y Óscar Plano (Miguel de la Fuente, min. 46). GOLES: 1-0 (min. 6) Zakarías. 1-1 (min. 43) Álex Millán. 1-2 (min. 54) Miguel de la Fuente. 1-3 (min. 77) Roberto López. 1-4 (min. 88) Melero. ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (Colegio castellano-manchego). Tarjetas amarillas a los locales Mohamed Salif y Jesús Marín, y al visitante Figueredo. INCIDENCIAS: Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Partido disputado en el Municipal de Deportes de Azuaga.

El Azuaga cayó eliminado en la primera ronda de la Copa del rey ante el Leganés, que hizo valer su calidad y se impuso por 1-4, aunque los extremeños plantaron cara en una gran primera parte en la que se adelantaron en el marcador a los 6 minutos con un gol de Zakarías, pero los pepineros firmaron las tablas al filo del descanso con un tanto de Álex Millán. Los extremeños tuvieron su oportunidad de ponerse por delante antes de concluir la primera mitad con un remate a la cruceta de Antonio Vera. Sin embargo, los madrileños impusieron su jerarquía en la segunda parte, en la que sentenciaron la eliminatoria con tres goles.

El Municipal de Azuaga se convirtió en una fiesta desde mucho antes del pitido inicial. Las gradas, repletas, lucían de ilusión ante la visita de un rival de la Liga Hypermotion, un Leganés que partía como favorito, pero que sabía que en la Copa del Rey no había margen para la confianza. El conjunto extremeño, que milita en Tercera Federación, salió con un planteamiento valiente, sin complejos, dispuesto a disfrutar y competir de tú a tú ante un equipo dos categorías superior.

Desde el inicio, el Leganés impuso su superioridad técnica y se adueñó del balón. Los pepineros comenzaron a merodear el área local. La primera ocasión clara llegó a los cinco minutos: un córner ejecutado por Miramón terminó con un potente cabezazo de Gonzalo Melero que se perdió rozando el poste. Era el primer aviso de un Lega decidido a marcar pronto territorio.

Para empezar, alegrón

Sin embargo, el fútbol volvió a rendirse a la magia de la Copa. En la primera llegada con peligro del Azuaga, el cuadro extremeño golpeó primero. Corría el minuto 7 cuando Antonio Márquez lanzó una falta lateral con precisión quirúrgica, y Zakarías, imponiéndose por alto a la defensa madrileña, cabeceó con potencia al fondo de la red. El balón besó la red y el estadio estalló en júbilo. 1–0 y sorpresa mayúscula en Azuaga. El tanto en contra espoleó al conjunto pepinero, que acentuó su dominio en busca del empate.

El juego se volcó definitivamente sobre el campo local, y las ocasiones comenzaron a multiplicarse. A los diez minutos, Pauwels tuvo una oportunidad clarísima para igualar, pero el guardameta Jaime Durán respondió con reflejos felinos para evitar el 1–1. Poco después, Roberto López probó fortuna desde la frontal, y de nuevo el portero del Azuaga se lució con una parada segura.

El equipo dirigido por Paco López movía la pelota con paciencia, tratando de abrir el cerrojo extremeño, mientras los de José Miguel Ramos resistieron con orden y solidaridad, defendiendo cada balón como si fuera el último. Los locales apenas podían salir al contragolpe, pero mantenían viva la ilusión y la ventaja gracias a la inspiración de su portero, que se erigía como protagonista del partido. En el tramo final de la primera mitad, el Leganés disfrutó de su mejor fase. A los 40 minutos, Óscar Plano se plantó solo ante Jaime Durán tras una buena asistencia al espacio, pero el guardameta volvió a hacerse gigante para tapar todos los huecos y evitar el empate.

Once inicial del Azuaga. / CD Azuaga

Sin embargo, el asedio madrileño acabaría encontrando premio justo antes del descanso. En el minuto 43, Melero filtró un pase preciso al corazón del área y Álex Millán, con un potente derechazo, batió al portero local y puso el 1–1 en el marcador. Al filo del descanso, el Azuaga pudo adelantarse de nuevo con un remate que se estrelló en la cruceta.

Tras el paso por los vestuarios, el Leganés le dio la vuelta a la eliminatoria y acertó con el 1-2 anotado por Miguel de la Fuente, que había entrado en el inicio de la segunda parte, que solo tardó nueve minutos en poner por delante a su equipo. El cuadro madrileño encarriló la eliminatoria con el 1-3 marcado por Roberto López en el 77. Con el Azuaga rendido, el conjunto madrileño selló su pase con el 1-4 marcado por Gonzalo Melero en el 88.