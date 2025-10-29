Betis o Sevilla, las preferencias del Extremadura

La de este martes no fue una noche cualquiera, sino una de esas que dejan marcado a un aficionado que de verdad quiere al Extremadura casi para siempre. «Me recordó al Extremadura copero de los 90. El de la lucha, el coraje y la raza», decía al salir del Francisco de la Hera uno de los abonados mayores del lugar. El Extremadura acababa de eliminar 3-1 a Las Palmas, segundo en la Segunda División. Y no sólo fue el resultado y la clasificación, sino lo que deslumbró fue el fútbol, el ímpetu y el hambre de un equipo que, por momentos, impresiona de verdad.

«Hemos mostrado lo que somos. Un equipo unido, con carácter y con determinación. Ese debe ser el Extremadura», espetaba Cisqui tras el partido. El entrenador sabía que se había vivido una noche mágica y eso vale más que un resultado.

El Francisco de la Hera volvió a impresionar, a los habituales y a los que, como en ocasiones como la Copa del Rey, visitan Almendralejo. Lució la nueva valla LED, que se quedará para toda la temporada y transforma un estadio ya de por sí coqueto y atractivo.

La clasificación para la Copa del Rey trae varias lecturas. Una de ellas es también la económica. Pasar de ronda asegura 32.000 euros más y, ya confirmado, un rival de Primera División en la segunda ronda que tendrá lugar entre el 2 y 4 de diciembre. El sorteo será el martes 11 de noviembre, pero las opciones de que toque un Real Betis o Sevilla son altas. Y esas son las preferencia del buen aficionado azulgrana. Por muchas razones. Los clubes sevillanos despiertan mucha afición. Apenas hora y media de distancia provoca un desplazamiento masivo y un taquillazo. Además, con el Sevilla, está la icónica relación de José Antonio Reyes. Con el Betis, muchos recuerdos.

Si ocurre lo que se vaticina que es dividir a España en norte y sur para el próximo sorteo, Sevilla, Betis, Rayo, Getafe, Levante o Valencia pueden ser posibles rivales de los azulgranas, aunque son criterios aún por confirmar y rivales aún por jugar.

Lo cierto es que, toque quien toque, Almendralejo se ha pedido otra ronda de Copa del Rey y se barrunta un entradón más en el Francisco de la Hera. Y todo ello con la liga en medio, donde el Extremadura es líder y visita este domingo al Melilla.