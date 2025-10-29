El extremeño Ángel Santos, a por el Campeonato de España de Supercars

El equipo Chefo Sport by Petro Gold afronta un fin de semana clave en el Campeonato de España de Supercars. Sus pilotos, el extremeño Ángel Santos y su compañero Alejandro Iribas, llegan al trazado de Jerez con su Ligier JS2R a solo seis puntos del liderato de la categoría GTX. El último meeting del año, que se disputa en el mítico Circuito Ángel Nieto, promete emociones intensas con todo por decidir en varias divisiones.

La categoría GTX llega a Jerez con todo por decidir y la expectativa de una batalla intensa por la corona. Tras la ronda de Valencia, Alba Vázquez-Alfonso Colomina (McLaren 570S GT4) y Ángel Santos-Alejandro Iribas (Ligier JS2R) son los principales candidatos al título, con 93 y 87 puntos respectivamente. Todos los demás afrontan el fin de semana como ‘outsiders’, a la espera de un paso en falso de estas dos duplas.

Ángel Santos. / E. P.

Alba Vázquez y Alfonso Colomina han construido su ventaja con una temporada consistente, que comenzó con una victoria. Para Jerez, el dúo del McLaren no puede permitirse jugar a la defensiva dada la cercanía de sus perseguidores.

Ángel Santos y Alejandro Iribas son muy competitivos. La dupla de Chefo Sport by Petro Gold fue implacable en Jarama, donde ganaron ambas carreras. Llegan a Jerez con 87 puntos y, si repiten su actuación en Madrid, el título podría ser suyo.

Ilusionado

«Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Aunque el comienzo de temporada no nos acompañó la suerte, el equipo ha demostrado que tenemos todos los ingredientes para hacerlo bien. Será un fin de semana intenso, donde hemos mimado al Ligier para que rinda al máximo y todos los integrantes del equipo llegamos cargados de energía. En Jerez, siempre solemos estar arropados por muchos aficionados extremeños por cercanía, por lo que será un fin de semana muy bonito», comenta Santos.