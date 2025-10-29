Sigue el maleficio a domicilio para un Mérida que dice adiós a la Copa

2 - NAVALCARNERO: Álvaro Calado, Miguel García (Angelito Auñón, min. 48), Axel Espínola, Richi de Souza, Rober Álvarez (Juanmi, min. 57), Mario Jiménez (João Dias, min. 78), Javi Bueno, Jesús Cruz, Iker Perera (Peque, min. 78), Chus Villar, Álex Altube (Denis Corceovei, min. 57). 1 - MÉRIDA: Cacha, Luis Pareja, Javi Domínguez, Martín Solar (Doncel, min. 83), Rui Gomes, Jacobo (Areso, min. 83), Raúl Beneit (Capi, min. 64), Manu Rivas (Benny, min. 64), Vergés, Rodrigo, Álvaro García (Chiqui, min. 69). GOLES: 1-0: min. 26, Iker Perera. 1-1: min. 34, Álvaro García. 2-1:min. 55, Altube. ÁRBITRO: Néstor Holgueras Castellanos (Colegio castellano-leonés). Tarjetas amarillas a Denis, del Navalcarnero; y a Martín Solar, Javier Areso y Javi Domínguez, del Mérida. INCIDENCIAS: Partido de la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio Municipal Mariano González.

El Mérida no pudo superar al Navalcarnero en Municipal Mariano González y se despide de la Copa del Rey en la primera eliminatoria (2-1). Los visitantes, que reaccionaron bien tras el 1-0 local, fueron mejores que su rival a partir de la media hora de juego, empataron y generaron ocasiones como para haberse puesto por delante en el marcador. Pero estuvo mucho más acertado a la hora de la verdad el conjunto madrileño, que en la primera que tuvo en la segunda mitad colocaba el 2-1 y dedicaba el resto del encuentro a defender el marcador. El maleficio como visitante sigue persiguiendo al conjunto emeritense, que en lo que va de curso no ha sacaba nada a domicilio, ni en liga ni ahora en Copa.

Comenzó el encuentro con los locales lanzados al ataque ante un Mérida que se mostraba algo más reservón. Llegó así la primera ocasión del Navalcarnero ya en el minuto 1, en un remate de Mario que obligaba a intervenir a Cacha. Poco después era Rober el que enviaba un centro al área que no encontraba rematador. Y en el 8 Mario enviaba fuera por muy poco.

Sufrían los emeritenses ante el acoso del cuadro madrileño, pero aguantaban como podían y poco a poco conseguían armar algún contragolpe que a punto estuvo de sorprender al rival, como en el 14, en un remate que el meta local acabó despejando en dos tiempos.

Parecía que el partido se igualaba y entraba en una fase de ida y vuelta. El Mérida pudo marcar en el 20, en un remate de Manu Rivas que se fue fuera por poco, pero finalmente fue el Navalcarnero el que rompió la igualada inicial en el 26, en un centro de Altube que Iker Perera enviaba al fondo de las mallas desde el corazón del área.

Rápida reacción romana

La réplica visitante la puso Beneit en el 31, en una doble ocasión que no conseguía materializar. Y finalmente fue Álvaro García el que conseguía el tanto del empate tras una buena jugada de Manu Rivas.

El Navalcarnero había dado un paso atrás tras el 1-0 y ahora el balón era de los extremeños, que llegaban con relativa facilidad al área contraria e incluso pudieron hacer el segundo en el 37, en un centro de Martín que Álvaro remataba de cabeza fuera por muy poco.

El segundo tiempo

Ya en los minutos finales de la primera mitad, los visitantes optaron por asumir también menos riesgos y los minutos pasaron sin pena ni gloria hasta el descanso. Tras el descanso, el Mérida volvió al ataque y Rui puso a prueba los reflejos de Calado hasta en tres ocasiones en apenas cinco minutos. estaba perdonando demasiado el cuadro extremeño y acabó pagándolo caro cuando en el minuto 55, en la primera ocasión de que dispusieron, los locales se adelantaban de nuevo en el electrónico, esta vez con un cabezazo de Altube desde más de treinta metros.

No bajó los brazos el Mérida, que seguía siendo dueño del balón y encarando con peligro la meta contraria. Pudo empatar de nuevo Manu Rivas en el minuto 60, pero el remate se le fue fuera por poco.

Con el paso de los minutos, el Navalcarnero fue acumulando hombres atrás, centrando sus esfuerzos únicamente en destruir el juego rival y defender el resultado. Le costaba ahora mucho más al Mérida generar ocasiones. Lo probaban los visitantes con todo, pero tampoco con balones colgados conseguían sorprender al rival. Al menos hasta el minuto 87, cuando Rui volvía a levantar al público de sus asientos con un remate de cabeza que obligó a lucirse al meta local. Fue la última para los visitantes, que pudieron encajar el tercero ya en la última acción del encuentro, en un contragolpe local que Denis acabó rematando demasiado alto.