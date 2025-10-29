El Mideba se prepara para una nueva temporada

El Mideba Extremadura vela armas para iniciar una nueva andadura en la Superliga BSR. El cuadro pacense arranca la campaña este sábado, recibiendo en el pabellón Nuria Cabanillas al Santa Cruz ADEIN Tenerife CB Canarias a las 18.30 horas.

La escuadra midebista cerró la pasada temporada de manera aciaga, con la permanencia asegurada debido al bajo nivel mostrado por los equipos que poblaron la parte baja de la tabla durante la campaña, pero sin muchas más aspiraciones. A mediados de temporada, una buena racha de resultados provocó que el equipo pacense se clasificara para la Copa del Rey, pero un colosal Amivel Reyes Gutiérrez privó a los de Álex Carrillo de optar a más.

El verano ha sido movido en el Nuria Cabanillas. El Mideba ha llevado a cabo una importante reestructuración de su plantilla, despidiéndose de jugadores clave durante la 24/25 como Enzo Trabuchet o Efraín Martínez, sellando la renovación de Joymar Granados e incorporando a varios jugadores relevantes con sus selecciones nacionales.

El primero en ser anunciado fue Jairo Hernán Lázaro, colombiano de 23 años y categoría 1.5, que llegó tras haber disputado los Juegos Paralímpicos de Tokio, la Copa América y los Juegos Parapanamericanos.

La apuesta por el talento sudamericano continuó con el venezolano Nelson Solorzano, pívot de 36 años y categoría 4.0, que llegó procedente de la liga francesa, donde jugó las últimas cuatro temporadas con el Marsella y el Toulouse Iron.

El club también incorporó al chileno Ángel Hernández, jugador de 23 años y categoría 3.5 e internacional con Chile en categorías juvenil y absoluta.

El catalán David Batista, alero de categoría 3.5, también se unió al proyecto tras su paso por el Getafe BSR y por el Surrey 89ers británico.

La última incorporación en anunciarse ha sido el regreso del colombiano Rodrigo Pérez, que vuelve a la disciplina pacense tras varios años fuera de la entidad pacense.