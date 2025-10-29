Los penaltis, una pena máxima para el Cacereño

El Cacereño vive su particular calvario con los penaltis. Dos oportunidades desde los once metros ha tenido en lo que va de curso y ambas han acabado lejos del premio del gol. La primera llegó en la sexta jornada de Primera Federación, en el Anxo Carro, ante el Lugo. Corría el minuto 8 cuando Berlanga asumió la responsabilidad. El extremo lanzó con decisión, pero el balón no quiso saber nada de la red. Aquel fallo marcó el encuentro: el Cacereño perdió su primer partido a domicilio de la temporada y, para colmo, el FVS ignoró un penalti clarísimo posterior que pudo haber cambiado el desenlace.

El segundo capítulo de esta historia se escribió este martes en el Pedro Escartín, en la primera ronda de la Copa del Rey. César Gómez fue el encargado de lanzar el penalti en el minuto 22, con empate aún en el marcador. Tampoco acertó. El Guadalajara, más eficaz, no perdonó el suyo: al filo del descanso, el árbitro señaló pena máxima a favor del conjunto alcarreño y, esta vez sí, los locales aprovecharon la ocasión para adelantarse. El encuentro terminó 2-1 y el Cacereño dijo adiós al torneo del KO con la sensación de haber merecido más.

Pero los penaltis no solo le penalizan cuando los lanza. En contra, al Cacereño también le han pitado tres en lo que va de curso. En la primera jornada, frente al Pontevedra, Diego Nieves detuvo el lanzamiento. En la segunda, contra el Arenas, volvió a adivinar la dirección, aunque el rechace cayó en los pies de Herrero, que marcó. Y el tercero, ante el Guadalajara, sirvió para que los morados abrieran el marcador en la Copa. La balanza, por ahora, cae claramente del lado negativo: tres penaltis en contra, ‘solo’ uno encajado, y dos a favor, ninguno transformado.

«Esto va de meter goles»

Julio Cobos, técnico del Cacereño, lamentó tras la eliminación ante el Guadalajara la falta de acierto en los metros finales, con especial mención al penalti errado por César Gómez. «Queríamos pasar porque la Copa nos ha dado muchas alegrías en los últimos años. El partido fue igualado, empezamos bien y tuvimos un penalti a favor, pero no lo hicimos. A partir de ahí ellos se adelantaron y perdimos un poco el sitio», resumió el entrenador verde.

El de Valdehornillos valoró el esfuerzo de su equipo pese al tropiezo. «En la segunda parte salimos bien, con ocasiones para empatar, pero no fuimos capaces. Al final, cuando vas perdiendo, te echas arriba y ellos nos castigaron a la contra. Aun así, el equipo no bajó los brazos. Esto va de meter goles, y no lo hemos hecho», reconoció con autocrítica.

Sobre el fallo desde el punto de penalti, Cobos prefirió no dramatizar: «Nunca se sabe. Igual lo metemos y el partido cambia, o nos meten cuatro después. Pero ponerte por delante siempre te da seguridad y tranquilidad».

Competir y seguir creciendo

Más allá del resultado, el técnico valoró el compromiso de todos los futbolistas, incluidos los menos habituales, que en esta ocasión gozaron de más minutos: «Estoy contento con el trabajo de todos. Los que han tenido menos minutos han estado bien. Cuesta coger el ritmo, pero la actitud ha sido buena». También quiso destacar el mérito del rival: «El Guadalajara ha sabido defenderse y salir a la contra con peligro».

Con la mirada ya puesta en la liga, Cobos subrayó que el Cacereño es «un equipo competitivo, salga quien salga». «No tenemos un jugador del que dependa todo. Este es el camino: seguir trabajando y ser un equipo difícil de batir».

El objetivo sigue siendo claro: mantener la categoría en una Primera Federación más exigente que nunca. «La Copa nos ayuda a dar minutos a todos y a seguir creciendo», zanjó el entrenador.

Este fin de semana, el Cacereño volverá a montarse en la ‘Dragoneta’ para enfrentarse el domingo (18.15 horas) a la Ponferradina. Un buen escenario para empezar a reconciliarse con los penaltis… y con la fortuna.